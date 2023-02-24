بن الحبيب: 4 مطالب فنية تضمن عودة منتخب السلة إلى «كبار آسيا»

قال المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة السلة، د. منير بن الحبيب، إن هناك «أربعة مطالب فنية يجب أن تتوافر في الفترة المقبلة، لضمان مواصلة (الأبيض) مسيرة عودته إلى البطولات الآسيوية، والدخول ضمن التصنيف (A) لكبار منتخبات القارة الآسيوية، ما يسمح له بالمشاركة في البطولات القارية والمنافسة على البطاقات المؤهلة إلى بطولات كأس العالم».

وأشار إلى أن هذه المطالب كفيلة بأن تجعل المنتخب في أتم الجاهزية لخوض المرحلة النهائية لتصفيات كأس آسيا نوفمبر المقبل. يذكر أن «الأبيض» حسم تأهله بعد المشاركة في النافذة الثانية من التصفيات التي استضافتها قطر بين 20 و22 الجاري.

وقال بن الحبيب لـ«الإمارات اليوم»: المنتخب حقق المطلوب منه، رغم التحديات والإمكانات المحدودة، بالتأهل عبر النافذتين الأولى والثانية من التصفيات الآسيوية إلى المرحلة النهائية، إلا أن قدرة المنتخب على خوض هذا الاستحقاق المصيري يتطلب مزيداً من الدعم. وقال إنه منذ أن فقد المنتخب في 2018 تصنيفه في المستوى (A)، وانتقل إلى التصنيف (B) بات يخوض تصفيات تأهيلية طويلة، مشيراً إلى أن استراتيجية الاتحاد بدعم المنتخب بعناصر شابة آتت أكلها من خلال نتائج مميزة طوال الأشهر الماضية.

وقال بن الحبيب إن المطلب الأول يتمثل في أن ما تم تحقيقه مع المنتخب يجب مواصلة العمل عليه مع الأندية، من ذلك لاعبو شباب الأهلي في المنتخب الذين يستكملون مع ناديهم الشهر المقبل تصفيات غرب آسيا للأندية عن المنطقة الخليجية، ومنهم قيس عمر، أحد أبرز لاعبي الارتكاز في القارة، أو على صعيد المواهب الشابة حامد عبداللطيف. وقال إن الأمر ينطبق على بقية عناصر المنتخب، حتى تستمر الأندية في دعمهم لتطوير أدائهم.

وأكد أيضاً أن المطلب الثاني يتمثل في ضرورة مواصلة العمل على انتظام لاعبي المنتخب بالتجمعات الداخلية والخارجية، قائلاً إن هذه الاستراتيجية أسهمت في توفير خيارات إضافية أمام الجهاز الفني للمنتخب على صعيد اختيار الوجوه الجديدة، مؤكداً أن أبواب المنتخب مفتوحة أمام جميع العناصر التي تثبت جدارتها مع أنديتها في الفترة المقبلة. وثالثاً، أن تتضمن خطط إعداد المنتخب المقبلة خوض تجارب ودية مع منتخبات المقدمة في آسيا، بهدف توفير تجارب احتكاك للاعبي المنتخب على مستوى عالٍ.

وأخيراً، استغلال مشاركة المنتخب في الألعاب الآسيوية سبتمبر المقبل، كونها فرصة استثنائية للاعبين، من ذلك منحهم تجارب احتكاك قوية مع نخبة منتخبات القارة، كما أنها تأتي قبل فترة قصيرة من انطلاق المرحلة النهائية لتصفيات آسيا.

المطالب الـ 4

1- استكمال ما تحقق مع المنتخب بعد عودة اللاعبين إلى أنديتهم لتطوير مستواهم.

2- استمرار إقامة التجمعات الداخلية والخارجية لتوفير خيارات أكثر في اختيار أبرز اللاعبين.

3- خوض تجارب ودية في الفترة المقبلة مع منتخبات المقدمة في آسيا.

4- استغلال مشاركة المنتخب في «الألعاب الآسيوية» لبلوغ الجاهزية المطلوبة قبل التصفيات النهائية لآسيا.