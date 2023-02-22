سيارة تسلا في انتظار جماهير «السوبر»

أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية في بيان أمس، أن الجماهير الحاضرة لمباراة كأس السوبر، الذي سيجمع فريقي العين والشارقة السبت المقبل على استاد آل مكتوم بنادي النصر تحت شعار «السوبر إماراتي» على موعد مع سحب على جائزة كبرى، عبارة عن سيارة تسلا «موديل Y» مقدمة من مصرف أبوظبي الإسلامي، الشريك الرسمي لرابطة المحترفين الإماراتية، والداعم الكبير في نجاح جميع المسابقات.

وستقوم الرابطة بالسحب على التذاكر الإلكترونية الممسوحة، للفوز بالجائزة الكبرى بعد نهاية المباراة، وسيتم تسليم السيارة للمشجع المحظوظ في أرض الملعب قبل مراسم تتويج الفريق البطل.