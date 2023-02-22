«شرطة دبي B» يتصدر «الهجوم» في تحدي الإمارات للفرق التكتيكية

شهد القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله المري، مسابقة تحدي «الهجوم» ضمن فعاليات اليوم الثاني للنسخة الرابعة من منافسات تحدي الإمارات للفرق التكتيكية 2023، الذي يعد الحدث الأكبر من نوعه في مجال عمل الوحدات الخاصة والفرق التكتيكية على مستوى المنطقة، وذلك في المدينة التدريبية بالروية.

وتمكن فريق القيادة العامة لشرطة دبي «B» من حصد المركز الأولى في مسابقة «الهجوم»، التي شهدت منافسة كبيرة بين الفرق كافة بعد حصوله على 55 نقطة متفوقاً على صاحب المركز الثاني فريق جمهورية صربيا، الذي حصل على 54 نقطة، فيما حصل فريق شرطة أبوظبي على المركز الثالث بواقع 53 نقطة.

وتوج مساعد القائد العام لشؤون العمليات اللواء عبدالله الغيثي، بحضور نائب مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ لشؤون أمن الهيئات بالوكالة رئيس اللجنة المنظمة لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية 2023، العميد عبيد الكتبي، الفرق الثلاثة الفائزة بالمراكز الأولى.

وأثنى اللواء الغيثي على المستوى العالي للفرق المشاركة في فعاليات اليوم الثاني من خلال تنفيذ مسابقة «الهجوم»، والتي تضمنت الدقة في تنفيذ الرماية نحو الأهداف، والقفز عن الحواجز، ونقل الدمى إلى خط النهاية.

وأكد أن اليوم الثاني شهد أيضاً منافسة كبيرة بين الفرق المشاركة، وأداء تنافسياً عالياً للرغبة في الوصول إلى المركز الأول، مشيداً بأداء الفرق التي عملت بروح الفريق الواحد وأظهرت مدى استعدادها للبطولة، ومدى استفادتها من النسخ السابقة التي أسهمت في إكسابها خبرات مُتعددة.