«طواف الإمارات» ينطلق من قلعة الظفرة اليوم

تنطلق اليوم أولى مراحل النسخة الخامسة من طواف الإمارات 2023 بمشاركة 140 درّاجاً يمثلون 20 فريقاً عالمياً، ويبدأ الطواف من أبوظبي وينتهي فيها، عبر سبع مراحل بمجموع 1028 كم، ويتألف مسار السباق من أربع مراحل سريعة، ومرحلتين جبليتين، بالإضافة لمرحلة ضد الساعة، التي تمتد لمسافة 17.2 كم.

وينطلق السباق العالمي الوحيد في الشرق الأوسط في منطقة الظفرة، عبر المرحلة الأولى التي تمتد لمسافة 151 كم من قلعة الظفرة وصولاً إلى مدينة المرفأ، تليها المرحلة الثانية (ضد الساعة) التي تُقام في أبوظبي في ميناء خليفة، ثم المرحلة الثالثة التي تقام يوم بعد غدٍ انطلاقاً من شاطئ المظلات في الفجيرة ووصولاً إلى قمة جبل جيس في رأس الخيمة لمسافة 185 كم، وينطلق المتسابقون يوم الخميس من الشندغة مروراً بأبرز معالم دبي ووصولاً إلى ميناء هاربور لمسافة 174 كم، وتقام المرحلة الخامسة يوم الجمعة لمسافة 182 كم انطلاقاً من جزيرة المرجان ووصولاً إلى أم القيوين، تليها المرحلة ما قبل الأخيرة التي تقام يوم السبت انطلاقاً من عالم وارنر برذرز وصولاً إلى كاسر الأمواج حيث تتخلل المرحلة أبرز معالم العاصمة أبوظبي لمسافة 166 كم، ويصل طواف الإمارات لآخر مراحله ويقام في العين يوم الأحد المقبل لمسافة 153 كم انطلاقاً من استاد هزاع بن زايد ووصولاً إلى قمة جبل حفيت.

وأقيم أمس المؤتمر الصحافي التقديمي لنخبة من الدراجين المشاركين في الطواف، وذلك في متجر كولناغو في جزيرة الحديريات بأبوظبي، حيث عبر البريطاني مارك كافنديش من (فريق أستانا كازاخستان)، وهو حامل اللقب والذي يتمتع بتاريخ متألق من المشاركات في الإمارات حيث حقق سبعة ألقاب خلال زياراته الخمس السابقة، عن سروره بعودته للمشاركة في طواف الإمارات من جديد. ويعدّ آدم ييتس من (فريق الإمارات) واحداً من المشاركين المفضلين كذلك، والذي يشارك لأول مرة لصالح فريق الإمارات، وفاز في هذا السباق عام 2020 بما في ذلك الفوز بمرحلة جبل حفيت، كما حلّ ثانياً في النسختين السابقتين.

ويتضمن طواف العام الجاري مشاركة النجم العالمي ديلان جرونفيجن (من فريق جايكو العلا)، وهو من أفضل الدرّاجين إذ حقق الفوز في مرحلتين خلال زياراته الثلاث السابقة للإمارات.