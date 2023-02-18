عجمان يهزم دبا الفجيرة بواسطة "مدن"

عاد عجمان مجدداً لسكة الانتصارات بتغلبه على ضيفه دبا الفجيرة 3-2، في المباراة التي جمعتهما السبت على استاد راشد بن سعيد لحساب الجولة 17 من دوري أدنوك للمحترفين رافعا رصيده للنقطة 29، فيما بقى رصيد "النواخذة" عند أربع نقاط في المركز الأخير.

واستحق "البرتقالي" الفوز الذي سعى إليه منذ بداية اللقاء، وحول في العديد من المناسبات الوصول لمرمى الحارس، حميد عبد الله، إلى أن نجح وليد أزارو في استغلال تمريرة سحرية من فراس بالعربي وضعته في مواجهة مع الحارس ليضع الكرة علي يمينه، ثم أكد بعدها "الفار" شرعية الهدف بعدما أشار مساعد الحكم إلى وجود تسلل على مهاجم عجمان "19".

وعاد بعدها وليد أزارو ليسجل هدفا من كرة سقطت من قفاز حارس دبا ليضعها بسهولة داخل المرمى لكن الهدف ألغى بداعي التسلل "37".

وبلغت الاثارة مداها في نهاية الشوط الأول، حينما حاول حارس عجمان، علي الحوسني، مراوغة مهاجم دبا، الفاروة دي أوليفيرا، ليقطعها منه الأخير ويُسجل هدف التعادل "34".

ولكن فرحة الضيوف لم تدوم لأكثر من دقيقتين، إذ تمكن البحريني علي مدن، من معاودة التقدم لفريقه، بعد تعاون مُثمر مع فراس بالعربي، وضعها في سقف الشبكة.

وفي الشوط الثاني واصل عجمان أفضليته على مستوى النتيجة، ليتمكن علي مدن من إضافة الهدف الثاني له والثالث لفريقه من متابعة لكرة مرتدة من الحارس حميد عبد الله، لم يجد أدني صعوبة في ايداعها داخل المرمى "54".

ولكن الفريق الضيف أبى أن يستسلم للخسارة وتمكن من الحصول على ضربة جزاء، وضعها على يمين حارس عجمان "63".

وضغط "النواخذة" فيما تبقى من وقت بغية إدراك التعادل إذ تحصل على ضربة جزاء في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع ألغتها تقنية "الفار".