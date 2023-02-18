شجار جماهيري عقب مباراة الشارقة وخورفكان.. والشرطة تتدخل

أفادت القيادة العامة لشرطة الشارقة على حسابها الرسمي في "تويتر"، بأنها تعاملت مع شجار جماهيري وقع عقب مباراة الشارقة وخورفكان ضمن دوري ادنوك للمحترفين أمس.

وأشارت شرطة الشارقة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المتسببين في الشجار. يذكر أن خورفكان فاز في المباراة على الشارقة بنتيجة 1-صفر، الأمر الذي تسبب في خسارة الشارقة فرصة تصدر الدوري، وبات نتيجة لذلك في المركز الرابع بـ 34 نقطة.