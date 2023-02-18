مشجع من أصحاب الهمم يسافر من عمان إلى دبي لمساندة الوصل

أكد مشجع فريق الوصل، العماني يونس خميس الوشاحي، أنه يرى أن «الإمبراطور» قادر على تحقيق بطولة في الموسم الجاري، لافتاً إلى أن «الأصفر» قدم مستويات لافتة، ويستحق الفوز ببطولة على أقل تقدير، موضحاً أنه سافر خصيصاً من عمان لتشجيع الوصل في «الديربي» أمام النصر، أمس، ضمن الجولة الـ17 من دوري أدنوك للمحترفين، والذي فاز فيه الوصل بنتيجة 2- صفر.

وقال الوشاحي، وهو من أصحاب الهمم، إنه يحرص دائماً على متابعة مباريات الوصل من استاد زعبيل، مبيناً: «أنا من عشاق الوصل وأحضر العديد من المباريات، إذ اليوم الذي يلعب فيه يعد استثنائياً لي، وأستعد له منذ وقت مبكر بتجهيز الأجواء الخاصة بالسفر من عمان إلى دبي، وقضاء يوم ممتع ينتهي بشكل رائع عندما ينهيه الوصل بتحقيقه الفوز».

وأضاف: «عمري 37 عاماً، وقد تعلقت بتشجيع الوصل منذ كان عمري ست سنوات، حيث تعود قصة تعرفي على (الفهود) بعدما كانت تقام مباريات في عمان لفريق «عقر»، ويطلق عليه (الإمبراطور)، وكان يحظى بتشجيع عدد من مشجعي الوصل المعروفين، وعن طريقهم تعرفت على (الأصفر)، وأصبحت بعدها من عشاقه».

وأشار إلى أنه عاصر العديد من الإنجازات التي حققها الوصل، وقال: «لا شك أن ثنائية الدوري والكأس في موسم 2006-2007 الأقرب إلى قلبي خصوصاً أنها المرة الأولى التي يحقق فيها الوصل هذا الإنجاز، وأتذكر تفاصيله بشكل كامل تحت قيادة المدرب البرازيلي زي ماريو».

وشدد الوشاحي على أن غياب الوصل عن حصد الألقاب لم يجعله يتوقف عن تشجيعه، وقال: «حب الوصل في قلبي، فرغم تراجع نتائجه في بعض المواسم، لكني كنت أحضر مبارياته من أجل دعم الفريق وتشجيعه».

وختم تصريحاته بالحديث عن حظوظ الوصل في الموسم الجاري، وقال: «أرى أنه يقدم مستويات جيدة جداً ويسير بخطوات ثابتة، ولكل مباراة ظروفها، وحظوظ الفريق قائمة في تحقيق اللقب، أو على أقل تقدير الفوز ببطولة تضع (الأصفر) على الطريق الصحيح بعدما غاب عن الألقاب في المواسم الماضية، وهو ما لم يتعود عليه جمهوره الكبير».

• تمنى أن يعود الوصل إلى منصات التتويج في الموسم الجاري.. ويعتبر ثنائية 2007 أفضل إنجاز عاصره.