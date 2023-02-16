القمزي يطارد حلماً منذ 22 سنة في «زوارق الفورمولا 1»

يستعد نجم فريق أبوظبي للزوارق السريعة، والبطل الإماراتي ثاني القمزي، لموسم جديد من بطولة العالم لزوارق الفورمولا1، التي تنطلق أولى جولاتها الأسبوع المقبل من 24 إلى 26 الجاري في مدينة كوبيكو الإندونيسية. ويتأهب القمزي لخوض موسمه الـ22 في البطولة، ولايزال يسعى لتحقيق حلمه بالفوز باللقب الفردي للبطولة، وكان قد اقترب منه مرات عدة.

واحتكرت زوارق أبوظبي في الموسم الماضي ألقاب البطولة كاملة بالفوز باللقب العام ولقب السرعة ولقب الفرق. وحقق فريق أبوظبي اللقب ثماني مرات منذ 1997.

ويخوض القمزي منافسة قوية في الموسم الجاري، إذ بعد إندونيسيا، ستستمر في أبريل في الصين، ثم مع ثلاث جولات أوروبية تنطلق من فرنسا، ثم العودة إلى آسيا مع جولتين، ولتكون الجولة الختامية في الشارقة.