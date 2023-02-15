نادي الإمارات يدشن موقعه الإلكتروني بالعربية والإنجليزية

دشّن نادي الإمارات النسخة الجديدة لموقعه الإلكتروني، بحضور رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات يوسف البطران، وعدد من القيادات الرياضية وكوادر النادي.

وأوضح (بيان) للنادي أن اعتماد وإطلاق الموقع الإلكتروني يأتي تماشياً مع النقلة الاحترافية التي تشهدها الرياضة في الدولة، وأن الموقع باللغتين العربية والإنجليزية بهدف تعزيز الجانب الثقافي والترويج له على جميع المستويات، ويقدم الموقع معلومات عن كل الفرق والألعاب والبرامج والفعاليات المختلفة، ويتضمن قسماً خاصاً عن مسيرة النادي، ويؤرخ الحقبة التاريخية بمساهمة من محبي ورواد وقدامى النادي، ويتضمن كذلك قسم الإيجاز، الذي يحتوي على مبادرات وأعمال وفعاليات النادي المختلفة، التي من شأنها تسليط الضوء على كل أنشطة النادي وبرامجه وأهدافه.