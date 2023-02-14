شباب الأهلي يستعد للهلال السعودي بـ "انتصار وصدارة"

استعاد شباب الأهلي صدارة ترتيب دوري أدنوك للمحترفين عقب تغلبه على الظفرة بهدفين دون رد، اليوم الثلاثاء، في افتتاح مباريات الجولة الـ 17 ليرفع «فرسان دبي» رصيده إلى 36 نقطة بينما توقف رصيد الظفرة عند 7 نقاط في المركز الـ 13، في المقابل يمتلك الشارقة الذي تراجع إلى المركز الثاني برصيد 34 نقطة مباراة أقل إذ يلعب «الملك» مع خورفكان بعد غدٍ.

وأكد شباب الأهلي جاهزيته قبل المواجهة المرتقبة التي سيخوضها أمام الهلال السعودي في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، الإثنين المقبل، على استاد الجنوب في العاصمة القطرية الدوحة.

وفرض شباب الأهلي طريقة لعبه في الشوط الأول وسيطر على وسط الملعب، خصوصاً مع تركيز الظفرة على الدفاع وعدم دخول مرماه أهداف، إذ هدد «فرسان دبي» مرمى عبدالله سلطان مرتين في أول 10 دقائق، الأولى من كرة مررها الأرجنتيني فيدريكو كارتابيا إلى الإيراني أحمد نور الله الذي سدد كرة قوية أبعدها دفاع الظفرة إلى ركلة ركنية، والثانية من ركلة ركنية لعبها كارتابيا وقابلها يحيى الغساني برأسه فوق العارضة.

في المقابل، اعتمد الفريق الضيف على الهجمات المرتدة وسرعة وليد عمبر والبرازيلي تياغو دي ليونكو الذي قاد هجمة سريعة ومرر الكرة إلى التونسي وليد القروي الذي كاد أن يحرز الهدف الأول من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء ولكن حارس المرمى ماجد ناصر أمسك بالكرة (8).

وفي الدقيقة 23 أحرز الأوزبكي عزيز غانييف الهدف الأول لفريق شباب الأهلي بطريقة رائعة من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء دخلت المرمى، وأهدر بعدها «فرسان دبي» فرصتين محققتين لإضافة الهدف الثاني عندما تلقى السوري عمر خريبين تمريرة داخل منطقة الجزاء ولكن المدافع البرازيلي كلاوديو أبعد الكرة قبل أن يسدد خريبين في المرمى (28)، ثم تألق الحارس عبدالله سلطان في التصدي لتسديدة كارتابيا (30).

وواصل سلطان ذوده عن مرماه بتصديه لفرصة لا تضيع من كارتابيا الذي تلقى كرة جميلة من يحيى الغساني وسدد اللاعب الأرجنتيني الكرة من أمام المرمى مباشرة ولكن حارس الظفرة أبعد الكرة ببراعة إلى ركلة ركنية (36)، ثم أهدر وليد عباس فرصة أخرى من داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة فوق العارضة (37).

وفي الشوط الثاني، تحسن أداء الظفرة وكاد البرازيلي تياغو أن يحرز هدف التعادل من هجمة منظمة ولكن وليد عباس تألق وأبعد تسديدة مهاجم الظفرة (53).

وفي الوقت الذي ضغط فيه الظفرة لإحراز الهدف الأول أحرز كارتابيا الهدف الثاني من هجمة مرتدة بعدما تلقى تمريرة جميلة من يحيى الغساني وانفرد اللاعب الأرجنتيني بالمرمى وسدد الكرة على يسار الحارس عبدالله سلطان (63)، لتنتهي المباراة بفوز شباب الأهلي.