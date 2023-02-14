الحبتور يتوج بطلاً لكأس باناكور للبولو

ظفر فريق الحبتور للبولو بكأس باناكور للبولو 2023 بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق الإمارات بنتيجة 10 مقابل سبعة أهداف ونصف في مباراة قوية ثأر فيها فريق الحبتور من منافسه، ورد اعتباره على خسارته في الكأس الفضية، فيما نال فريق ذئاب دبي كافو كأس الترضية بعد فوزه على فريق أوربيس 4-2.

وكانت البطولة قد شهدت مشاركة أربعة فرق هي: الإمارات والحبتور وأوربيس وذئاب دبي كافو، وضمت الفرق 16 لاعباً محترفاً الى جانب اللاعبين المحليين المصنفين وغير المصنفين.

ومثل فريق الحبتور كل من: محمد الحبتور، وكارلوس اوللا، وخلف الحبتور، وسانتوس اريارتي، بينما مثل فريق الإمارات كل من: الشيخة علياء آل مكتوم، ولوسيرو كارليتوس، ولوكاس مونتيفردي، وكيلي سميث.

وتأتي أهمية البطولة كونها تسبق منافسات الكأس الذهبية التي تعد الحدث الأبرز للبولو في المنطقة.