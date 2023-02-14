خطة «اللاعب المحترف» تجهز «ميسي الإمارات» للمستقبل

أكد يوسف أنور والد لاعب الوصل حسين يوسف، أن ابنه المُلقب بـ«ميسي الإمارات» يخوض فترة مهمة في الوقت الحالي مع الوصل والمنتخبات الوطنية للمراحل السنية بتنفيذ برنامج احترافي بالتنسيق بين نادي الوصل ومجلس دبي الرياضي، وذلك ليتم تجهيزه للمرحلة العمرية المقبلة التي تُعد مهمة في مسيرته مع ارتقائه إلى مرحلة الناشئين.

وقال أنور لـ«الإمارات اليوم» إن حسين يلعب حالياً في فريق تحت 14 سنة بنادي الوصل، لافتاً إلى أنه من أبرز الهدافين في الدوري المحلي لهذه المرحلة السنية، كما أن «ميسي الإمارات» صنع العديد من الأهداف، إذ يمتلك الوصل أفضل خط هجوم في البطولة برصيد 72 هدفاً.

وأضاف: «حسين يُعد ضمن مجموعة من اللاعبين الموهوبين تم اختيارهم من خلال المدربين والمشرفين الفنيين بنادي الوصل ضمن معايير معينة وبإشراف مجلس دبي الرياضي، إذ يخوض هؤلاء اللاعبون تجربة مهمة نستطيع القول إنها بمثابة إعداد (اللاعب المحترف) في هذه المرحلة السنية، حتى يصبحوا مؤهلين للمرحلة المقبلة بدخولهم مرحلة الناشئين».

وتابع: «حسين يلعب في منتخبين هما مواليد 2009 كما تم اختياره لمنتخب 2008 الذي يعد الفئة العمرية الأكبر من عمره، وذلك لمساعدته على اكتساب الخبرات واللعب مع لاعبين أكبر منه في العمر والبنية الجسدية».

وأشار: «من الأمور الإيجابية التي شهدناها هي خوض فترات معايشة مع بعض الأندية والأكاديميات الأوروبية، والتي كان لها أثر مهم في صقل مهاراتنا وزيادة الخبرة الفنية».

وعن البرنامج اليومي للاعب حسين يوسف، قال والده: «حسين يتدرب من 4 إلى 5 أيام أسبوعياً، كما يسير بشكل جيد جداً في دراسته من خلال تنظيم وقته بين التدريبات مع النادي والمنتخب والذهاب إلى المدرسة وأوقات المذاكرة، حيث إن الأسبوع أصبح بنسبة 60% لكرة القدم و40% للدراسة».

وأوضح أنه يسعى لعدم الاكتفاء بالتدريبات التي يحصل عليها حسين مع الوصل والمنتخب، مشيراً إلى أن اللاعب بعد انتهاء الموسم المحلي وللحفاظ على مردوده البدني ومستواه الفني، كان يلتحق دائماً بإحدى الأكاديميات الخاصة تحت قيادة عدد من المدربين العالميين مثل الإسباني ميشيل سالغادو لتطوير مستواه.

وأشاد أنور بالدور الكبير لنادي الوصل والمكتب الإعلامي من خلال مديره مروان الحل، بتقديم دورات إعلامية وتثقيفية واجتماعية للاعبي المراحل السنية في «الإمبراطور» ما يؤكد أهمية الاهتمام بالجوانب كافة وليس كرة القدم فقط لصناعة لاعب محترف في جميع الجوانب.

واختتم أنور تصريحاته بقوله: «نادي الوصل ومجلس دبي الرياضي واتحاد الكرة تقوم بعمل كبير جداً لهذه الفئة العمرية، ويوجد هناك مواهب حقيقية في كرة الإمارات، وأتمنى زيادة الاهتمام بهم والالتفات لهم».