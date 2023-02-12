منتخب الشطرنج يشارك في البطولة العربية

يُشارك المنتخب الوطني للشطرنج في البطولة العربية الفردية للرجال والسيدات، التي يستضيفها السودان خلال الفترة ما بين 25 فبراير الجاري والسادس من مارس المقبل، التي ستشارك فيها 16 دولة عربية.

ويُمثل المنتخب الوطني في البطولة ستة لاعبين ولاعبات، هم عمار محمد السدراني، وعبدالرحمن محمد الطاهر، وروضة عيسى السركال، وأحلام راشد، ووافية درويش المعمري، وشيماء نعمان.

وأكد الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا، رئيس الاتحاد العربي للشطرنج، دعمه الكامل لتنظيم البطولة في السودان، وتقديم كل أنواع الدعم الفني واللوجستي للاتحاد السوداني للشطرنج، لتحقيق النجاح الكامل للبطولة، خاصة أنها فرصة للاعبين العرب لتحقيق الألقاب والتأهل لكأس العالم.

وقال رئيس الجهاز الفني لاتحاد الشطرنج مستشار اللجنة الفنية في الاتحاد الدولي، إن اتحاد الإمارات للشطرنج يتبنى أفضل الممارسات في إعداد اللاعبين واللاعبات لاستشراف مستقبل هذه اللعبة، من خلال اكتشاف المواهب وتعزيز مهاراتهم وصقل قدراتهم، وإكسابهم الخبرة المطلوبة التي تسهم في تصميم برامج داعمة لبناء أجيال مهارية ومتطورة في هذه اللعبة.

وقال: «ننتظر جيل البطولات القادم في الشطرنج، ونتشارك مع الأندية الرؤى الاستراتيجية، ونعمل معاً لأجل الارتقاء بالطموحات التنافسية التي تساعدنا على المضي قدماً في طريق المنجزات الوطنية، لتحقيق رؤية مجلس الإدارة واللجنة الفنية من خلال التركيز على المشاركات القارية والدولية لحصد الفائدة المرجوة منها، وتحقيق أفضل النتائج، وهناك برامج طموحة للعامين المقبلين للمشاركات الخارجية».