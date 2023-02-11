بني ياس بطلاً لدوري "الطائرة" بعد الفوز على شباب الأهلي

قادت صحوة متأخرة فريق بني ياس للكرة الطائرة إلى حسم لقب الدوري العام للكرة الطائرة للمرة الرابعة في تاريخه، وذلك بعد أن كرر الفوز اليوم على منافسه شباب الأهلي بثلاثة أشواط مقابل شوطين، في لقاء الإياب الذي أقيم في "الشامخة". وكان "السماوي" حسم لقاء الذهاب لصالحه في دبي بذات النتيجة، وشهدت مباراة تحديد المركز الثالث التي أقيمت أمس أيضا فوز فريق العين بثلاثة أشواط نظيفة على حساب منافسه الجزيرة.

واستفاق "السماوي" متأخرا في المباراة، إذ في الوقت الذي كان فيه شباب الأهلي قريباً من الفوز باللقاء، وتأجيل حسم اللقب ليمر عبر مباراة فاصلة الأربعاء المقبل على ملعب محايد، إلا أن بني ياس استطاع العودة بالنتيجة وحسم اللقاء لصالحه في نهاية المطاف.