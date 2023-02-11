ألمانية تتزين بـ 3 قمصان في «طواف الإمارات»

فازت الألمانية لورينا وايبس، بمرحلة المارينا القابضة (الثانية)، من النسخة الأولى لـ«طواف الإمارات للسيدات 2023»، السباق العالمي الوحيد في الشرق الأوسط، الذي ينظمه مجلس أبوظبي الرياضي، ويستمر حتى غد.

وفازت وايبس من فريق «إس دي ووركس» الهولندي، بلقب المرحلة الثانية، التي أقيمت برعاية شركة المارينا القابضة في مدينة الظفرة، انطلاقاً من قلعة الظفرة، وصولاً إلى مدينة المرفأ، أمس، بعد أن قطعت مسافة السباق البالغة 133 كلم في زمن قدره 3:35:28 ساعات.

وحصلت وايبس بعد هذا الفوز على ثلاثة قمصان عقب نهاية السباق، حيث ارتدت القميص الأحمر برعاية أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، متصدرة الترتيب العام للسباق، والقميص الأخضر برعاية بايك أبوظبي، متصدرة بالنقاط، بالإضافة إلى القميص الأبيض برعاية أبوظبي 360، لأفضل متسابقة شابة تحت 23 سنة، بينما توّجت أغنيس سكالنياك سوجكا من فريق (كانيون سرام للسباق) بالقميص الأسود، برعاية أبوظبي إكسبيرينس، متصدرة مرحلة السرعة المتوسطة.

وتوّج الفائزتين بالقمصان كل من: الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي عارف العواني، ونائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للدراجات محمد سند القبيس، ومدير مركز بلدية المرفأ سالم محمد المرر، ورئيس مجلس إدارة المارينا القابضة محمد خلفان الهاملي، ومدير شرطة الظفرة، المقدم طالب الشريفي، وممثلة من أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، مريم المنصوري، ومدير إدارة الرياضة النوعية في مجلس أبوظبي الرياضي سعيد المهيري.

من جهتها، قالت لورينا وايبس خلال مؤتمر صحافي بعد انتهاء المرحلة: «إنه حقاً لفوز رائع في ظل التحديات والصعوبات التي واجهتها بسبب الرياح القوية. اليوم شعرت بتحسن وقوة كبيرة، تدفعني للأمام لتحقيق الفوز بعد مرحلة أمس، والآن أتطلع بحماسة شديدة إلى المرحلة المقبلة».

وأضافت: «قام زملائي في الفريق بدعمي وحمايتي منذ البداية، بالإضافة إلى مساعدتي على تحديد موقعي بشكل واضح، الأمر الذي كان حافزاً لي لتحقيق الفوز لي ولهم».

وتقام اليوم مرحلة مجلس أبوظبي الرياضي (الثالثة) والجبلية، انطلاقاً من استاد هزاع بن زايد ووصولاً إلى قمة جبل حفيت، لمسافة 107 كلم.