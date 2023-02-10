منتخب «الشراع الحديث» يتحدى «العالم» في تايلاند

يخوض المنتخب الوطني لـ«الشراع الحديث»، اليوم، تحدي بطولة العالم «ماستر» لفئتي «إلكا 6» و«إلكا 7» المدرجتين تحت مظلة الاتحاد الدولي، وتستضيفها تايلاند، حتى 26 فبراير الجاري، بمشاركة نخبة من المتسابقين على الساحة الدولية.

ويعول المنتخب الوطني في تايلاند، على خبرات المونديالي عادل خالد المتوّج العام الماضي بالميدالية البرونزية في «مونديال المكسيك، ويترأس بعثة المنتخب الإداري يوسف البستكي، وتضم البعثة المدير الفني للاتحاد زهير اللباط.

وقال عادل خالد لـ«الإمارات اليوم»: «إن المشاركة الإماراتية الحالية، هي الأولى لمنتخب (الشراع الحديث) على المستوى الدولي لهذا الموسم».

وأضاف: «حقق منتخب (الشراع الحديث) في 2022 العديد من الإنجازات اللافتة، سواء في البطولات الخليجية أو العربية وحتى العالمية المدرجة تحت مظلة الاتحاد الدولي، ونتطلع مع بداية 2023 لمواصلة مسيرة الإنجازات من بوابة مونديال تايلاند».

وتوجه عادل في ختام حديثه بالشكر إلى الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس اتحاد الشراع، والأمين العام للاتحاد، محمد العبيدلي، والهيئة العامة للرياضة واللجنة الاولمبية الوطنية، وإلى المدير التنفيذي في «بي آند مرينا»، حمزة مصطفى، على توفير كل متطلبات الدعم والنجاح للدفع بأبطال الدولة للمشاركة في كبرة الاستحقاقات العالمية، وإهداء الرياضة الإماراتية المزيد من الإنجازات، خصوصاً في رياضة «الشراع الحديث».