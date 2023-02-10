نهائي كأس العالم للأندية.. ريال مدريد يتحرى الهلال غداً

ضرب ريال مدريد الإسباني موعداً مع الهلال السعودي عند الساعة 23:00 من مساء الغد في المباراة النهائية لكأس العالم للأندية المقامة حالياً في المغرب، إذ تغلب على الأهلي المصري 4-1، فيما فاز الهلال على فلامينغو البرازيلي 3-2. وسجّل أهداف مدريد البرازيلي فينيسيوس جونيور (42)، الأوروغوياني فالفيردي (47)، البرازيلي رودريغو (90+2) وسيرخيو أريباس (90+8)، فيما أحرز التونسي علي معلول هدف الأهلي الوحيد (65 من ركلة جزاء). ويأتي فوز مدريد، صاحب الرقم القياسي لعدد ألقاب البطولة (4 ألقاب أعوام 2014 و2016 و2017 و2018)، وهو يمرّ بحالة من الاضطراب غداة سفره إلى مدينة الرباط من أجل التصالح مجدداً مع الفوز وتجاهل الإصابات التي باتت جزءاً من الحياة اليومية لنادي العاصمة.

وأبرز ضحايا هذا المسلسل المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة، صاحب الكرة الذهبية في الموسم الماضي، الذي غاب عن المباراة لإصابة في فخذه اليمنى، على غرار الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، المصاب بدوره في فخذه. في المقابل، أصبح الهلال أول فريق سعودي وثالث نادٍ عربي بعد الرجاء المغربي والعين، يتأهل لنهائي كأس العالم للأندية، كما أصبح سالم الدوسري نجم الهلال هداف العرب التاريخي في البطولة برصيد أربعة أهداف.

ختام مونديال الأندية غداً المركز الثالث:

فلامينغو - الأهلي 19:30

النهائي: الهلال - ريال مدريد 23:00