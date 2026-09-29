محمد بن راشد يصدر مرسوماً بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، مرسوماً بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، برئاسة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، نائباً للرئيس.

ويضم المجلس في عضويته: سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، ومحمد بن هادي الحسيني، وريم بنت إبراهيم الهاشمي، وسلطان بن سعيد المنصوري، وعبدالرحمن صالح آل صالح، وهلال سعيد المرّي.