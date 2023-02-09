4 ميداليات جديدة للإمارات في «دولية الفجيرة للتايكواندو»

نال منتخب الإمارات للتايكواندو أمس أربع ميداليات جديدة خلال مشاركته في بطولة الفجيرة الدولية للتايكواندو، والتي تقام بمجمع زايد الرياضي بالفجيرة، بمشاركة 1485 لاعباً ولاعبة. وتوزعت الميداليات الجديدة، بين ذهبية اللاعبة مريم جاسم، وفضية لسعود عمر، وبرونزيتي شما السويدي وآية المرزوقي. يذكر أن البطولة تشارك فيها الأندية والمنتخبات، وتشهد منافسات قوية، إذ يظهر فيها بعض من نجوم العالم والأولمبياد.

وفي بقية نتائج اليوم قبل الأخير للبطولة، نالت كازاخستان 26 ميدالية من بينها سبع ميداليات ذهبية وسبع فضيات، و12 برونزية، فيما أحرزت الإمارات 15 ميدالية ملونة من بينها أربع ميداليات ذهبية وفضيتين وتسع ميداليات برونزية.

وحققت مصر سبع ميداليات، من بينها ثلاث ذهبيات وفضية وثلاث برونزيات، في حين تمكنت أوزبكستان من تحقيق ميداليتين ذهبيتين وفضيتين وأربع ميداليات برونزية، وحققت كل من السعودية وتونس وليتوانيا ميدالية ذهبية، في حين اكتفت كل من سورية والبحرين بفضية لكل منهما.

وقال المدير الفني للمنتخب، المصري تامر صلاح لـ«الإمارات اليوم»: ما تحقق يعتبر إنجازاً مميزاً قياساً بالمنافسات وقوتها خصوصاً مع مشاركة لاعبي ولاعبات كازاخستان وأوزبكستان وهم أبطال العالم، إضافة إلى لاعبي الأردن والسعودية ومصر، والتي تعد من المنتخبات القوية.

وتابع: سنقوم بدراسة المكاسب الفنية المتحققة في البطولتين (كأس العرب والبطولة الدولية) لتعزيزها حيث تنتظرنا مشاركتان مهمتان في بطولة العالم للأشبال والتي ستقام في السعودية وبطولة آسيا للشباب والناشئين في لبنان، مبيناً أن الأندية تمتاز بوجود مواهب مواطنة مميزة لكننا نحتاج لجهود مشتركة أكبر لمواصلة النجاح المتحقق، مبيناً أن النتائج المتحققة مهمة جداً، كونها أول مشاركة للاعبين في البطولات الدولية، منذ أكثر من ثلاث سنوات.

كازاخستان تتصدر الترتيب العام بـ26 ميدالية، بينها 7 ذهبيات، ثم الإمارات بـ15 ميدالية، منها 4 ذهبيات.