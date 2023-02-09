«الحبتور إيفزا» و«بنجاش» يظهران في افتتاح كأس دبي الذهبية للبولو

يقص فريقا الحبتور إيفزا وبنجاش منافسات كأس دبي الذهبية الـ14، التي تنطلق 15 الجاري وتستمر حتى 14 مارس المقبل على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية.

ويلتقي في اليوم الأول أيضاً فريق إيه أم مع فريق مهرة اياكس للاستثمار.

وسُحبت أمس مراسم قرعة البطولة بمشاركة ثمانية فرق هي: الإمارات والحبتور ايفزا وغنتوت وبنجاش ومهرة وإيه أم وكلينوفا وذئاب دبي كافو وبهانديكاب 20 جول.

وتقام مباراتان يوم 16 فبراير، يلتقي في الأولى فريق ذئاب دبي كافو مع فريق غنتوت، وتعقبها مباراة فريق الإمارات مع كلينوفا بقيادة كريم راجا.

وعقدت اللجنة المنظمة لسلسلة بطولات كأس دبي الذهبية بنادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية مؤتمراً صحافياً بحضور رئيس اتحاد الإمارات للبولو محمد خلف الحبتور، وعضو مجلس الإدارة حمد الحريز، والرئيس التنفيذي لـ«ايفزا دبي» الراعي الرسمي لفريق الحبتور، مارتن بيدرسن، والمدير الفني لاتحاد الإمارات للبولو سنتياغو.