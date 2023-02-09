أكثر من 1700 لاعب يشاركون في «كأس مانشسر سيتي أبوظبي»

أعلن منظمو بطولة «كأس مانشستر سيتي أبوظبي» أن التحضيرات بلغت المرحلة النهائية لتنظيم البطولة التي تعود إلى أبوظبي مجدداً، بعد آخر عام أقيمت فيه سنة 2019. وقالت اللجنة المنظمة في بيان صحافي إن الحدث يشارك فيه ما يزيد على 128 فريقاً، وأكثر من 1700 لاعب يمثلون أكثر من 13 بلداً حول العالم. وتخصص البطولة للاعبين الناشئين، في سعي لإبراز أفضل المواهب الصاعدة في كرة القدم، وتقام فعالياتها يومي 18 و19 الجاري في مدينة زايد الرياضية.