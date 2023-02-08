2000 متسابق في «تحدي سبينس دبي 92» للدراجات الهوائية

كشف مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، ناصر أمان آل رحمة، عن مشاركة 2000 متسابق في النسخة 13 من سباق «تحدي سبينس دبي 92» للدراجات الهوائية، الذي يقام في 19 فبراير الجاري.

وقال آل رحمة خلال مؤتمر صحافي عُقد أمس بحضور رئيس اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية، منصور بوعصيبة، ومدير عام التسويق لمجموعة سبينس، ارويك جيرد، ورئيس سباق تحدي سبينس دبي 92 للدراجات الهوائية، ستيوارت هويسون، إن سباق «تحدي سبينس دبي 92» بات أحد أهم سباقات جران فوندو العالمية التي تقام في 22 مدينة حول العالم، من أبرزها دبي، ويتأهل 20% من المشاركين في 11 فئة عمرية من سباق سبينس دبي إلى النهائي العالمي الأكبر من نوعه في العالم الذي يقام هذا العام في غلاسكو باسكتلندا في شهر أغسطس المقبل، والذي يجمع المتأهلين من 13 بطولة عالمية من مختلف قارات العالم، أهمها «تحدي سبينس دبي 92».

وأضاف آل رحمة أن رياضة الدراجات الهوائية في الإمارات عموماً، وفي دبي على وجه الخصوص، تحتل مكانة مميّزة وتحظى بدعم ورعاية القيادة الرشيدة، إذ تضم دبي المسارات والمضامير المصممة وفق أفضل المعايير العالمية، كما تستضيف دبي سنوياً العديد من البطولات المحلية والدولية التنافسية والمجتمعية المختلفة، نحن على يقين بأن هذه النسخة ستكون مميزة وأكثر نجاحاً، حيث سيمر الدراجون بأشهر وأجمل المواقع السياحية والحضارية المميزة في دبي، من بينها (مدينة إكسبو) التي جمعت أكثر من 190 دولة خلال فعاليات «إكسبو دبي 2020»، وزارها أكثر من 24 مليون شخص.

من جهته، شدد منصور بوعصيبة على أن هذا الحدث ولد كبيراً، ويتابع الجميع التطورات المتلاحقة في عدد المشاركين والفئات.

وقال: «يتميز هذا السباق بأن 20% يتأهلون لبطولة العالم في غلاسكو، ما يُعطي مؤشراً على قوة المنافسات المتوقعة للطواف».

وتم خلال المؤتمر الصحافي استعراض مسار السباق الذي يمتد لمسافة 95.4 كيلومتراً بداية من استاد دبي الدولي في مدينة دبي الرياضي ويمر خلاله الدراجون بأبرز وأشهر المعالم السياحية بدبي، من بينها أبراج بحيرات جميرا، وجميرا غولف إستيت، ومدينة إكسبو دبي، والقرية العالمية.

كما تم الكشف عن الجوائز المالية للسباق، والتي ستبلغ 36 ألف درهم، مقدمة من تحدي سبينس دبي 92 للدراجات الهوائية، إذ سينال الفائزان، عن فئتي الرجال والسيدات، 10 آلاف درهم لكل منهما، بينما ينال صاحبا المركز الثاني 5000 درهم لكل منهما، و3000 درهم لكل من الفائزين في المركز الثالث.