«شرطة دبي» يسيطر على «نخبة السيدات» للدراجات الهوائية

فاز فريق شرطة دبي بصدارة الفردي والفرقي في سباق النخبة للسيدات للدراجات الهوائية، أمس، في منطقة السلم في محمية المرموم بدبي، بمشاركة 89 متسابقة من 27 جنسية مختلفة في سباق النخبة ضمن الموسم السابع لبطولة السلم للدراجات الهوائية، التي ينظمها مكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم – المشتريات والتمويل.

أقيم السباق البالغة مسافته 137 كلم ضمن منطقة محمية المرموم ذات الطبيعة الساحرة والحيوانات النادرة، وبلغت جوائز السباق 735 ألف درهم، إذ حسمت أولغا شيكل من فريق شرطة دبي المركز الأول، ونالت جائزة مالية 150 ألف درهم، تليها بالمركز الثاني ريناتا سلطانوفا من فريق شرطة دبي، وحققت جائزة مالية 100 ألف درهم، وحققت المركز الثالث ابتسام زايد من فريق شرطة دبي أيضاً، ونالت جائزة مالية تبلغ 70 ألف درهم.

وعلى صعيد الفرقي، حقق فريق شرطة دبي المركز الأول، وجاء بالمركز الثاني فريق شباب الأهلي، وبالمركز الثالث فريق شرطة دبي -2.

وقامت اللجنة المنظمة بتتويج الفائزين والفائزات في سباق النخبة للسيدات، وسباق الإماراتيين الهواة الثاني، الذي شهد فوز راشد البلوشي من فريق الشعفار جميرا بالمركز الأول، وحل بالمركز الثاني أحمد قايد من فريق شرطة دبي، وبالمركز الثالث طارق عبيد من فريق شباب الأهلي، وعلى صعيد ترتيب الفرق، احتل فريق الشعفار جميرا للدراجات الهوائية المركز الأول، وجاء فريق شرطة دبي ثانياً، وفريق شباب الأهلي – الهواة بالمركز الثالث، كما تم تكريم سماح خالد من فريق مكتب سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، لحرصها على المشاركة في سباق نخبة السيدات، رغم كونها حاملاً بشهرها الرابع، وتم كذلك تكريم حمد المنصوري من فريق ربدان ضمن فئة المتسابقين ما فوق 40 عاماً.