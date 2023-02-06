تيغالي وطحنون صاحبا «السعادة»

قدم نادي الوحدة مباراة رفيعة المستوى وفاز على مضيفه اتحاد كلباء بهدفين مقابل لاشيء في المباراة أمس ضمن الجولة 15 لدوري أدنوك للمحترفين، ليصبح رصيد الوحدة 30 نقطة في المركز الثالث وعلى بعد نقطتين من المتصدر شباب الاهلي، ونقطة وحيدة عن الوصيف الشارقة، بينما تجمد رصيد اتحاد كلباء عند النقطة 21.

وظهر تيغالي نجماً للمباراة بعد أن تميز بصناعة الهجمات وتسجيله الاهداف، كما شهدت المباراة إهدار اتحاد كلباء ضربتي جزاء متتاليتين في دقيقة واحدة سددهما السلوفاكي فيليب كيش.

بدأ أصحاب السعادة المباراة مهاجماً ونجح تيغالي في تسجيل هدف مبكر تم إلغاؤه بداعي الاحتكاك مع حارس المرمى في الدقيقة 8، وردت عارضة كلباء كرة سددها تيغالي برأسه في الدقيقة 10.

وحصل الوحدة على ضربة جزاء بعد ان تعرض تيغالي للعرقلة من قبل لاعب اتحاد كلباء الكساندر، سجل منها تيغالي الهدف الأول في الدقيقة 21.

وسجل الوحدة هدفه الثاني عن طريق اللاعب طحنون الزعابي بعد مجهود فردي في الدقيقة 42.

وحصل اتحاد كلباء على ضربة جزاء بعد تعرض اللاعب الأرجنتيني راميريز للعرقلة سددها السلوفاكي فيليب كيش لكن الكرة اصطدمت بالعارضة 63 وعاد حكم المباراة واحتسب ضربة جزاء ثانية في الدقيقة نفسها بعد أن لامست الكرة يد لاعب الوحدة عند ارتدادها من العارضة، وسددها اللاعب نفسه كيش لترتطم مرة ثانية بالعارضة.

وسدد سلطان عادل كرة رأسية ارتدت من العارضة في الدقيقة 79، وهي ثالث كرة تتصدى لها عارضة الوحدة.

واحتسب حكم المباراة سلطان محمد صالح 12 دقيقة وقتاً بدلاً من الضائع للشوط الثاني، حاول خلالها اتحاد كلباء العودة للمباراة لكنه لم ينجح لتنتهي المباراة بفوز الوحدة.

العين يكتسح الظفرة برباعية

أمطر فريق العين شباك مستضيفه الظفرة 4-1 أمس على استاد حمدان بن زايد، ضمن الجولة 15 لدوري المحترفين، في لقاء قدم فيه «الزعيم» أداء فنياً رائعاً ومقروناً بالنتيجة ليضع بذلك النقطة 28 في رصيده، محافظاً على فارق النقاط الاربعة مع شباب الأهلي المتصدر. في المقابل تأزم موقف أصحاب الأرض في صراع البقاء، إذ تجمدت نقاطهم عند (7). وقص الزعيم شريط الأهداف في الدقيقة (5) بواسطة لاعبه البرازيلي ارك جورجينس، فيما عادل أصحاب الأرض بعد مرور ثلاث دقائق فقط وتحديداً في الدقيقة (8) بأقدام البرازيلي تياغو دي لينكو، لكن الضيوف تقدموا بالهدف الثاني في الدقيقة 2+45 من علامة الجزاء التي نفذها التوغولي لابا كودجو الذي انتهى عليه الشوط الأول. ومع انطلاقة الحصة الثانية سجل الضيوف الهدف الثالت وتحديداً في الدقيقة 47 بواسطة الأوكراني اندريه يارمولينكو، فيما اختتم زميله المغربي سفيان رحيمي الرباعية في الدقيقة 56.

الوصل يتجاوز البطائح بالثلاثة

فاز الوصل على البطائح بثلاثة أهداف مقابل هدف، أمس، في ختام مباريات الجولة الـ15 من دوري أدنوك للمحترفين، ليرفع «الإمبراطور» رصيده إلى 29 نقطة ويتوقف رصيد «الراقي» عند 14 نقطة.

وسيطر الوصل على مجريات اللعب ولكن من دون خطورة على المرمى، بينما في الدقيقة 43 أحرز الأرجنتيني شانكلاي الهدف الأول عقب مجهود فردي من علي صالح.

وفي الشوط الثاني تألق الكاميروني برنارد ولعب كرة عرضية قابلها البرازيلي لورنسي دو برأسه في المرمى محرزاً هدف التعادل (56)،

وفي الدقيقة 62 حصل علي صالح على ركلة جزاء، سددها فابيو ليما في المرمى (63) قبل أن يحسم شانكلاي اللقاء بإحرازه الهدف الثالث من خطأ الحارس زايد أحمد (66) لتنتهي المباراة بفوز الوصل.

الجزيرة ينجو من كمين خورفكان

فاجأ فريق خورفكان مضيفه الجزيرة بنتيجة التعادل الإيجابي في المباراة التي جمعت الفريقين أمس، على استاد محمد بن زايد بأبوظبي في الجولة 15 من دوري أدنوك للمحترفين، ليرتفع رصيد الجزيرة إلى 27 نقطة، مقابل 16 نقطة لفريق خورفكان الذي كان قريباً من الفوز حتى الدقيقة 94 التي شهدت هدف التعادل القاتل للجزيرة بهدف زايد العامري وبخروج خاطئ من حارس خورفكان.

جاءت المباراة قوية من الفريقين مع أفضلية كبيرة لفريق الجزيرة الذي كان أكثر امتلاكاً للكرة، ولكن خورفكان نجح في التقدم في الدقيقة 40 من ركلة جزاء عن طريق اللاعب البرازيلي دودو.

وفي الشوط الثاني نجح الجزيرة في إحراز هدف التعادل في الدقيقة 94 عن طريق زايد العامري، من رأسية رائعة، وكاد الفريقان أن يحرزا مزيداً من الأهداف قبل أن تنتهي المباراة بالتعادل.