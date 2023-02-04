الشارقة يهزم بني ياس ويحافظ على فارق النقطة مع شباب الأهلي

اكتسح فريق الشارقة مستضيفه بني ياس برباعية نظيفة في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم السبت على استاد «الشامخة» ضمن الجولة 15 لدوري ادنوك للمحترفين لكرة القدم، ليضع بذلك «الملك» النقطة 31 في رصيده، محافظاً على المركز الثاني بفارق نقطة وحيدة خلف شباب الاهلي المتصدر بـ 32 نقطة، في المقابل تجمد رصيد «السماوي» عند 18 نقطة.

وقص الضيوف شريط أهداف اللقاء بعد 7 دقائق فقط من بدايتها بواسطة السنغالي ماكيتي ديوب وهو الهدف الذي انتهى عليه الشوط الأول بعد أن كان الطرفين قد تقاسما الاداء فيه غير أن الشارقة دخل استراحة ما بين الشوطين وهو متفوق بالنتيجة.

ومع انطلاقة الشوط الثاني عزز الضيوف تقدمهم بالهدف الثاني في الدقيقة 52 بواسطة البرازيلي كايو لوكاس، وعاد اللاعب ذاته وسجل هدفه الشخصي الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 59، فيما اختتم الرباعية اللاعب خالد الظنحاني في الدقيقة 63.