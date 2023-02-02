الشارقة يصطدم بالجزيرة.. و«كلاسيكو» بين العين وشباب الأهلي

رسمت مباريات دور الـ16 في بطولة كأس رئيس الدولة، والتي اختتمت أمس، طريق البطولة الصعب بداية من ربع النهائي، والذي سيشهد قمتين كبيرتين تجمعان الشارقة حامل اللقب أمام الجزيرة، و«كلاسيكو» بين العين وشباب الأهلي حيث كان آخر لقاء بينهما في الدوري أكتوبر الماضي وانتهى لشباب الأهلي بنتيجة 2-1، بينما قد يكون الطريق ممهداً أمام أربعة فرق أخرى لتحقيق الإنجاز والوصول إلى الدور نصف النهائي من البطولة.

ويمنح ربع النهائي فرصة لفريق عجمان لمواصلة نتائجه الإيجابية في الموسم الجاري، وربما تحقيق المفاجأة وبلوغ نهائي البطولة، لكن عليه أولاً تخطي عقبة فريق البطائح، الذي نجح في تخطي كلباء في مباراة مثيرة بدور الـ16، وفي المباراة الثانية سيواجه بني ياس عقبة صعبة، عندما يقابل الوصل، ويبحث الفريقان عن الوصول إلى نصف النهائي ومحاولة تحقيق اللقب الغالي.

مباريات دور الـ16 لم تشهد أي مفاجآت بالنظر إلى أسماء الفرق المتأهلة باستثاء خروج كلباء، وكانت المباراة الأقوى التي جمعت بين الشارقة والنصر، وانتهت بفوز «الملك»، بنتيجة 2-1 في مباراة جاءت أهدافها الثلاثة من ركلات الجزاء الترجيحية، بينما نجح الجزيرة في تخطي «غلف إف سي» بسداسية، كما فاز عجمان على الحمرية، وشباب الأهلي على «الصقور»، وبني ياس على الظفرة، والعين على خورفكان بصعوبة، والوصل على حساب الفجيرة، والبطائح على كلباء بركلات الترجيح.

ديوب يخطف الأضواء

خطف لاعب فريق «غلف إف سي» محمد ديوب، الأضواء بعد أن أحرز هدفاً رائعاً لفريقه في مرمى الجزيرة، بهدف انطلق فيه من 75 متراً ليصل إلى المرمى، ويحرز هدفاً رائعاً كان من خلاله حديث المحللين ومواقع التواصل في كناية عن لاعب جديد سيكون بالتأكيد إحدى الصفقات المهمة في دوري المحترفين الموسم المقبل.