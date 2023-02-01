المنتخب إلى ربع نهائي "سلة دبي".. والظهور الأول يبتسم لـ "دينامو اللبناني" أمام "سترونغ غروب"

انتزع المنتخب الوطني بطاقة التأهل الأخيرة عن مجموعته الأولى إلى ربع نهائي بطولة دبي الدولية للسلة، عقب فوزه اليوم على الوحدة السوري (82-49). وبهذا الفوز حل المنتخب رابعا بخمس نقاط، فيما ودع الوحدة البطولة، ببقائه في المركز الخامس بأربع نقاط.

وجاءت بداية لقاء المنتخب والوحدة متقاربة المستوى بعد ان انتهى الربع الأول (20-20)، قبل أن ينجح المنتخب في رسم انتصاره بنيل لاعبيه أفضلية الربعين الثاني والثالث ومن ثم الرابع (17-9 و24-13 و21-7).

في مباراة أخرى ابتسم لقاء الوافدين الجديدين، لصالح "دينامو" اللبناني على حساب "سترونغ غروب" الفلبيني، عقب فوز الفريق اللبناني بنتيجة (89-83).

وحسم "دينامو" صدارة المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة ورصيد ثمانية نقاط، بفارق نقطة عن "سترونغ غروب" في المركز الثاني، وانهى النصر الليبي دوري المجموعات بالمركز الثالث برصيد ستة نقاط، فيما انتزاع المنتخب أخر البطاقات المؤهلة لربع النهائي، بحلوله رابعاً في ترتيب المجموعة برصيد خمسة نقاط، وودع الوحدة السوري باحتلاله المركز الخامس والأخير للمجموعة برصيد أربعة نقاط.

ونجح "دينامو" في ضمان انتصاره، بنيل لاعبيه الأفضلية بنتائج الربعين الأول والثالث ومن ثم الربع الرابع بواقع (19-17 و24-23 و24-15)، فيما اكتفى لاعبي "سترونغ غروب" بنيل الأفضلية بنتيجة الربع الثاني (28-22).