لاعب شاب يهدي العين تأهلا صعبا في الكأس على حساب خورفان

تخطى فريق العين عقبة منافسه خورفكان بصعوبة، بعد فوزه عليه اليوم، بهدف نظيف في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد صقر بن محمد القاسمي، ضمن ثمن النهائي لمسابقة كأس رئيس الدولة لكرة القدم، ليضرب بذلك موعداً في ربع النهائي مع شباب الأهلي الذي تأهل أول من أمس على حساب فريق الإمارات.

ويدين "الزعيم" بالفضل في تأهله إلى لاعبه الشاب فلاح وليد، الذي سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 74، بعد أن ترجم جملة تكتيكية رائعة، حيث وصلته الكرة من زميله المغربي سفيان رحيمي داخل منطقة الجزاء، ليسددها من تحت حارس المرمى وتستقر في الشباك.

وخلال الشوط الاول كان الضيوف الأكثر سيطرة على المواجهة، وحصلوا على عدد من الفرص السهلة، خصوصا خلال الشوط الأول، لكن افتقد الفريق للحسم بعد أن كان مدرب العين، الاوكراني ريبروف فضل إراحة الهداف التوغولي لابا كودجو.

وارتفع نسق اللقاء خلال الشوط الثاني بصورة أكبر، خاصة مع تخلي الطرفين عن الحذر الدفاعي، فيما استعان مدرب العين بخدمات نجمه لابا كودجو لتنشيط المقدمة الهجومية، إلا أن الفرج جاء بواسطة فلاح وليد في الدقيقة 72. وشهدت الدقائق المتبقية سعي خورفكان لتسجيل هدف التعادل، وقاد مجموعة من الهجمات الخطرة، لكنها توقفت أمام صلابة دفاع العين وتألق حارسه خالد عيسى.