الرياضي اللبناني يحلق الهزيمة الأولى بـ "الأفريقي التونسي" في "سلة دبي"

ألحق فريق الرياضي اللبناني، الهزيمة الأولى بفريق الأفريقي التونسي في النسخة الحالية من بطولة دبي الدولية لكرة السلة، عقب الانتصار الصعب الذي حققه فريق العاصمة بيروت، جاء بفارق ستة نقاط وبنتيجة (68-62)، في مباراة جمعت الفريقين اليوم لحساب الجولة الخامسة وما قبل الختامية من دوري مجموعات البطولة المقامة حالياً في نسختها الـ 32 على صالة نادي النصر بدبي، وتمتد حتى الخامس من فبراير المقبل، وينافس على لقبها تسعة من نخبة منتخبات وأندية القارتين الآسيوية والأفريقية.

كما شهدت الجولة لحساب المجموعة ذاتها، انتزاع فريق بيروت اللبناني لانتصارٍ صعب على سلا المغربي جاء بفارق ثلاثة نقاط وبنتيجة (74-71)، فيما سجل اللقاء الوحيد لحساب المجموعة الأولى، تعثر المنتخب الإماراتي أمام النصر الليبي، بخسارة "الأبيض" بفارق ستة نقاط وبنتيجة (86-92).

واختتم الأفريقي التونسي مشواره في دوري المجموعات بصدارة مؤقتة للترتيب العام لمجموعته الثانية برصيد خمسة نقاط، بفارق النقطة الواحدة عن الرياضي اللبناني الذي سيخوض غداً مباراةٍ مصيرية في ختام دوري المجموعات مع جاره بيروت اللبناني ثالث فرق المجموعة برصيد ثلاثة نقاط، كما أنهى سلا المغربي مبارياته بحلوله بالمركز الرابع برصيد ثلاثة نقاط.

وعلى صعيد المجموعة الأولى، أطمئن النصر الليبي في ختام مبارياته بالدوري المجموعات على المركز الثالث في فرق المجموعة المؤهل إلى الدور ربع النهائي، بعدما رفع النصر رصيده إلى النقطة السادسة، متشاركاً الرصيد ذاته مع كل من "دينامو" اللبناني و"سترونغ غروب" الفلبيني الذي سيتلقيان غداً في لقاء قمة المجموعة، فيما أودت الخسارة الثالثة على التوالي للمنتخب الوطني، في وضعه تحت ضغط الفوز في مباراته الأخيرة غداً على الوحدة السوري في ختام دوري المجموعات، حتى يضمن "الأبيض" انتزاع المركز الرابع والبطاقة الأخيرة المؤهلة للربع نهائي، خصوصاً أنه يتشارك مع الوحدة المركز رصيد الثلاثة نقاط والمركز الأخير.

وجاء لقاء الرياضي اللبناني والأفريقي التونسي متقارباً من حيث الأداء والنتيجة، بعد أن نجح الأفريقي التونسي في نيل الأفضلية بنتيجة الربع الأول بواقع (15-11)، إلا أن سرعان ما تمكن الرياضي من استعادة اتزانه وانهاء الشوط الأول لصالحه بواقع (31-27) بنيل لاعبي الفريق اللبناني الأفضلية بالربع الثاني (20-12).

ومع انطلاق الشوط الثاني عاود الأفريقي التونسي فرض إيقاعه الدفاعي الصلب، ما أتاح له نيل الأفضلية بنتيجة الربع الثالث (21-16)، قبل أن تدخل المباراة في دقائقها الـ 10 الأخيرة التي عرف من خلال الرياضي كيفية الفوز بنيل الأفضلية بنتيجة الربع الرابع (21-14).

بدوره، فرط سلا المغربي بفرصة تحقيق انتصاره الأول في البطولة، بعد ربع أول انهاه سلا متقدماً بفارق أربعة نقاط وبنتيجة (25-21)، إلا أن سرعان ما تمكن لاعبي بيروت اللبناني من العودة بالفارق ورسم طريق الانتصار بالمباراة بنيلهم الأفضلية بنتيجة الربعين الثاني والثالث بواقع (22-16 و26-19)، خصوصاً أن الربع الرابع والأخير انتهى بالتعادل (17-17).

وفي ثالث المباريات، جاءت بداية لقاء المنتخب الوطني والنصر الليبي متقاربة المستوى، قبل أن يتمكن الليبيين من انهاء الربع الأولى متقدماً بنتيجة (29-24)، والابتعاد في الفارق خلال مجريات الربع الثاني الذي انتهى للنصر (27-19).

ومع انطلاق الشوط الثاني حاول المنتخب الوطني تقليص الفارق، ولينج لاعبي "الأبيض" في نيل الأفضلية بنتيجتي الربعين الثالث والرابع (24-19 و19-17) التي كانت غير كافية للمنتخب بالعودة بنتيجة المباراة

ويسدل الستار مساء غدٍ الأربعاء عن دوري المجموعات بإقامة ثلاثة مباريات، تستهل في الخامسة عصراً بلقاء المنتخب الوطني أمام الوحدة السوري لحساب المجموعة الأولى، متبوعاً في السابعة مساءً ولحساب المجموعة ذاتها بلقاء "سترونغ غروب" مع "دينامو اللبناني" يتحدد من خلاله هوية متصدر المجموعة، ويسدل الستار في التاسعة مساءً بلقاء المجموعة الثانية الذي يجمع الرياضي اللبناني مع مواطنه فريق نادي بيروت.