الدرمكي رئيساً للجنة الفنية في «أبوظبي لرفع الأثقال»

أعلن مجلس إدارة نادي أبوظبي لرفع الأثقال برئاسة عبدالله الزعابي، تكوين اللجنة الفنية برئاسة نائب رئيس مجلس الإدارة خليفة الدرمكي.

جاء ذلك في اجتماع المجلس، الذي عقد أول من أمس، بمقره في مدينة خليفة (أ)، بحضور عضوي مجلس الإدارة عبدالله الشامسي، وعبير أميري، اللذين تم تكليفهما عضوين باللجنة الفنية، كما حضر الاجتماع مدير الخدمات المساندة خليفة الزعابي، والمدير الفني للنادي أفيناش باندو، الذي أطلع المجلس على خططه وبرامجه الفنية، التي تهدف إلى النهوض برياضة رفع الأثقال في أبوظبي.

وناقش الاجتماع تنظيم بطولة أبوظبي الأولى لرفع الأثقال المفتوحة، واستعراض سير الخطط الخاصة بالنادي للموسم الرياضي 2023.