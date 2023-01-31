المرزوقي بطل المحترفين في «الفلاي بورد».. والفلاسي يظفر بـ «النوفيس»

شهدت الجولة الأولى من بطولة الإمارات للفلاي بورد، التي أقيمت أول من أمس، على كاسر الأمواج في العاصمة أبوظبي، مشاركة 14 متسابقاً، قدموا فواصل استعراضية للجمهور الحاضر على منطقة سارية العلم على كاسر الأمواج على مدار ساعة ونصف الساعة، حيث شارك في التحدي متسابقون من الإمارات والأردن والمغرب، وهي المسابقة التي أقيمت بتنظيم نادي أبوظبي للرياضات البحرية. وسجل في فئة المحترفين أجمل استعراض المتسابق ماجد المرزوقي، في حين حل ثانياً سعود الحمادي، وثالثاً جمال الجناحي، وفي فئة النوفيس أو المبتدئين تمكن من تحقيق المركز الأول محمد الفلاسي، وحل ثانياً خالد الفلاسي، وثالثاً سعيد الفلاسي.

من ناحيته، تحدث المتسابق جمال الجناحي عن الموقع الذي أقيم من خلاله السباق الاستعراضي، وقال في تصريحات صحافية: المكان كان قريباً جداً من الجمهور، وأتاح له فرصة متابعة الاستعراض عن قرب، وبشكل مثالي، وأيضاً الجمهور الكبير الذي حضر المنافسة كان لافتاً، وأحد عناصر النجاح للمسابقة. وأكد الجناحي أن عدد المشاركين يشهد على انتشار البطولة في أوساط الشباب.