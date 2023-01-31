20 فريقاً يشارك في طواف الإمارات للسيدات

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي، الجهة المنظمة لطواف الإمارات للسيدات 2023، مشاركة 20 فريقاً (13 عالمياً – 7 قارياً) في المنافسات التي تقام خلال الفترة من 9 إلى 12 فبراير المقبل، وتنطلق من دبي، وتنتهي في أبوظبي، عبر أربع مراحل، بمجموع 468 كم.

وتضم الفرق العالمية لفئة الدراجات للسيدات كلاً من كانيون - سرام، إف دي جاي سويس فيوتشرسكوب، فينيكس ديسيونينك، هيومان باوارد هيلث، إسرائيل بريمير تيك رولاند، ليف ريسينغ تيكفايند، موفيستار تيم، تيم دي إس إم، تيم جيكو العلا، تيم إس دي ووركس، تريك – سيغافريدو، فريق الإمارات العربية المتحدة ADQ، وفريق أونو إكس للدراجات.

فيما تشمل الفرق القارية: بيبينك، سيراتيزيت – دبليو إن تي برو سايكلينغ تيم، لابورال كوتكسا – فاونديشن أوسكادي، سان ميشيل - مافيك - أوبير 93، تيم كوب – هايتيك برودكتس، توب جيرلز فاسا بورتولو، فريق زعاف للدراجات.

ويبدأ توافد الفرق مطلع الأسبوع المقبل، وكان قد تم الإعلان في وقت سابق عن مسارات وقمصان النسخة الأولى المرتقبة من طواف الإمارات للسيدات: وتقام المرحلة الأولى يوم الخميس 9 فبراير في دبي (ميناء راشد – ميناء دبي) لمسافة 109كم، تليها المرحلة الثانية يوم الجمعة، التي تنطلق من قلعة الظفرة وصولاً إلى مدينة المرفأ لمسافة 133 كم، ثم المرحلة الثالثة «الجبلية» التي تقام يوم السبت 11 فبراير لمسافة 107 كم انطلاقاً من استاد هزاع بن زايد في مدينة العين، ووصولاً إلى قمة جبل حفيت، ويختتم طواف الإمارات للسيدات مراحله في أبوظبي يوم الأحد 12 فبراير، انطلاقاً من أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، ووصولاً إلى كاسر الأمواج على كورنيش أبوظبي عبر 119 كم، تتخلل العديد من المعالم البارزة في أبوظبي.