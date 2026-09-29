في قلب «تيم لاب فينومينا» بمنطقة السعديات الثقافية بجزيرة السعديات في أبوظبي، يعيش الزائر رحلة ساحرة تذوب فيها الحدود بين الخيال والواقع لتتجلى تجربة حسية متعددة الأبعاد تحبس الأنفاس؛ ليقف الزوار مأخوذين بسحر الألوان الزرقاء العميقة، حيث تتناغم الأمواج الضوئية والنجوم المنسابة مع نبضات القلوب داخل هذه المساحة الفنية الرقمية الغامرة التي تمتد على مساحة شاسعة تبلغ نحو 17 ألف متر مربع لتتحول اللحظة إلى لوحة مدهشة تتفاعل باستمرار مع حركة الضيوف وأصواتهم، لمنح كل فرد تجربة فريدة لا تتكرر.