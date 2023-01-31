التجديف الحديث يظهر للمرة الأولى في روزنامة «دبي البحري»

تحفل روزنامة السباقات البحرية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، خلال شهر فبراير المقبل، بالعديد من الفعاليات الرياضية البحرية المتنوعة، ضمن أجندة الموسم الرياضي 2022-2023.

وذكر بيان صحافي أن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية يستعد لتنظيم سلسلة من النشاطات الرياضية البحرية التنافسية والمجتمعية، اعتباراً من السبت المقبل، الذي يشهد انطلاقة وإقامة حدثين، الأول بدء فعاليات الجولة الثانية من بطولة دبي لصيد الأسماك بقوارب كاياك، والثاني سباق دبي لقوارب التجديف الحديث (الجولة الثانية من بطولة الإمارات)، والذي يدخل روزنامة فعاليات النادي للمرة الأولى، ويتضمن 16 سباقاً، في فئات الفردي والزوجي والرباعي رجال وسيدات، تحت 17 عاماً، وتحت 19، وتحت 23، والكبار.

ويترقب عشاق هواية صيد الأسماك في دبي انطلاق منافسات الجولة الأولى من بطولة دبي لصيد الأسماك (الكنعد والسكل) التي سينظمها النادي على مدار أربعة أيام، خلال الفترة من التاسع حتى 12 فبراير المقبل، حيث رصد نادي دبي الدولي للرياضات البحرية 200 ألف درهم مجموع جوائز للمشاركين في هذه الجولة، منه 170 ألف درهم للفائزين من المركز الأول حتى الـ13 في فئة الكنعد، و30 ألفاً للمراكز الأول للسكل.

وينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية فعاليات بطولة دبي لصيد الأسماك (الكنعد والسكل) بحلتها الجديدة للموسم الرابع على التوالي، في إطار اهتمامه المتواصل بتوفير فرص التنافس لمختلف شرائح المجتمع، وزيادة المهتمين بالرياضات البحرية، من خلال استقطاب مختلف الفئات، ما يعزز من دور النادي تجاه المجتمع.

فعاليات فبراير

04 فبراير 2023: سباق قوارب التجديف الحديث.

04-05 فبراير: صيد الأسماك بقوارب كاياك - الجولة 2.

09-12 فبراير: صيد الأسماك - كنعد وسكل - الجولة 1.

12 فبراير: السفن الشراعية المحلية 60 قدماً - الجولة 2.

18 فبراير: كرنفال التجديف لأصحاب الهمم.

18-19 فبراير: سباق الشراعية الحديثة - الجولة الثانية.

25-26 فبراير: بطولة دبي المفتوحة - كايت سيرف - الجولة 2.