1705 ليالٍ فندقية ومليون درهم عوائد بطولة دبي الدولية لكرة السلة

كشف مدير شركة الجيل الجديد لتنظيم الأحداث، الشريك مع «بريزما» لإدارة العلاقات العامة، في تنظيم النسخة 32 من بطولة دبي الدولية لكرة السلة، ناجي الجابري، عن حجز 1705 ليال فندقية، تمثل 155 غرفة على مدار 11 يوماً، خصصت لوفود الفرق التسعة المنافسة على لقب البطولة المقامة منذ يوم الجمعة الماضي على صالة نادي النصر، وتمتد حتى الخامس من فبراير المقبل.

وقال الجابري لـ«الإمارات اليوم»، إن: «اللجنة المنظمة للبطولة تشرف على تلبية رغبة الأندية والفرق المشاركة وتوفير أنسب الأسعار، وتأمين حجوزات الفنادق، قبل أن تتولى الوفود المشاركة أو الشركات الراعية لها، تحمل كلفة الإقامة، التي تخطت حاجز المليون درهم، خصوصاً أن معدل سعر الليلة الفندقية يقدر بنحو 600 درهم للغرفة الواحدة».

وأضاف: «عملت اللجنة المنظمة، منذ ديسمبر الماضي، على التواصل مع الفنادق خصوصاً القريبة من مقر البطولة، والبالغ عددها خمس فنادق، تم التوصل معها بشكل نهائي إلى الأسعار الأنسب والأقل، مع الأخذ في الحسبان أن الغرف الفندقية لم تقتصر على اللاعبين فحسب، بل الإداريين والمدربين، وممثلي وسائل الإعلام القادمين من خارج الدولة».

وأوضح: «شكلت بطولات (سلة دبي) منذ انطلاقتها عام 1989مركز اهتمام كبرى المنتخبات والأندية العالمية، للوجود والمنافسة في هذه البطولة التي باتت في يومنا الحالي الأكثر عراقة واستمرارية في آسيا، نظراً لقوة مبارياتها وموعد إقامتها الذي يمثل محطات إعداد لاستحقاقات مختلفة سواء المراحل النهائية من بطولات الدوري أو لمشاركات إقليمية، كما سجلت جوانب اقتصادية وسياحية تعود بالنفع على المدن المستضيفة».

وأشار الجابري إلى جوانب اقتصادية يصعب حصرها جراء استضافة الأحداث الرياضية، منها بطولات (سلة دبي)، وقال: «نجحت البطولة في بناء قاعدة قوية من الأصدقاء الدائمين من خارج الدولة، الذي يحرصون سنوياً على الحضور إلى دبي، سواء لمتابعة البطولة أو التمتع بشتائها الدافئ، واختبار تجارب جديدة لم يسبق لهم زيارتها، سواء المطاعم أو المعالم السياحية للإمارة».

واختتم: «تعمل اللجان كافة على مدار الساعة، لتأمين وصول الوفود من المطار إلى الفنادق، وتوفير المواصلات، وتخصيص سيارات لرؤساء الوفود، بالإضافة إلى تسع حافلات للفرق التسعة المنافسة».

مباريات اليوم

■ بيروت اللبناني X سلا المغربي (المجموعة B). الساعة: 17:00

■ منتخب الإمارات X النصر الليبي (المجموعة A). الساعة: 19:00

■ الرياضي اللبناني X الأفريقي التونسي (المجموعة B). الساعة: 21:00

«دينامو» اللبناني يقتنص «النصر» الليبي

حقق فريق دينامو اللبناني انتصاراً عريضاً على النصر الليبي بفارق 14 نقطة، وبنتيجة (101-87)، في مباراة جمعتهما أمس، لحساب رابعة جولات دوري مجموعات بطولة دبي الدولية لكرة السلة. وانفرد دينامو اللبناني بصدارة المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة بست نقاط، بفارق نقطتين عن «سترونغ غروب» الفلبيني، فيما حافظ النصر الليبي رغم خسارته على مركزه الثالث برصيد ثلاث نقاط، بفارق نقطة الواحدة عن المنتخب الإماراتي وفريق الوحدة السوري المتشاركين المركز الأخير.

ويدين «دينامو» في انتصاره لتألق كل من علي إبراهيم أحمد، وزكريا لفتون بتسجيل كل منهما 22 نقطة.