برمان يتحدى الجماهير: أنا «لعيب» «بلاي ستيشن»

كشف لاعب وسط فريق العين، الدولي أحمد برمان، أن حياته الخاصة لا علاقة لها بكرة القدم، وأنه لا يخوض نقاشات مع من حوله من الأصدقاء عن مسيرته الاحترافية، وأن لديه حياة أخرى يعيشها بعيداً عن أداء الحصص التدريبة وخوض المباريات، مشيراً إلى أنه «لعيب» في الـ«بلاي ستيشن»، على حد تعبيره، وعلى استعداد لمواجهة من يتحداه من الجماهير عبر الـ«أونلاين».

وقال برمان لـ«الإمارات اليوم» إنه يكرس حياته في الوقت الحالي لمسيرته الرياضية، وغير مشغول بالاستثمارات المالية المستقبلية، وأشار إلى أنه لا يعلم ما يخبئه له المستقبل حول الزواج، تاركاً الباب مفتوحاً، مؤكداً أن يعيش حالياً حالة من الاستقرار النفسي على صعيد مشواره الرياضي، وأن عقده مع العين مستمر حتى 2024، وأنه راضٍ عما يقدمه.

وأحمد برمان «28 عاماً» هو أحد أبرز لاعبي محور الارتكاز في الوقت الحالي الذين يعول عليهم المنتخب الوطني ونادي العين، إذ انضم اللاعب إلى صفوف فرق المراحل العمرية في أكاديمية كرة القدم العيناوية منذ صغره، وتدرج فيها محققاً الإنجازات المختلفة مع فرق البراعم والأشبال والناشئين ضمن فرق الكتيبة البنفسجية حتى سطع نجمه، وتم تصعيده للفريق الأول بقرار من مدرب العين السابق الروماني أولاريو كوزمين في عام 2013.

وأعرب لاعب الوسط عن سعادته بالاستمرار في تحقيق الانتصارات في مسابقة الدوري، آخرها الفوز على عجمان 5-1 في الجولة 14 من دوري أدنوك للمحترفين، وقال: «من الجيد أن يواصل الفريق الانتصارات بغض النظر عن الخصم الذي يواجهه ونوع البطولة، الأهم دائماً هو تحقيق الفوز الذي يمنح الفريق الجرعة المعنوية والدافع للاستمرار».

وأشار أحمد برمان إلى أن فارق النقاط الأربعة الذي يفصل العين عن شباب الأهلي «متصدر الدوري» يؤكد أنه لايزال في صلب المنافسة، وقال: «الفرق حالياً بين الأول والسادس هو أربع نقاط فقط، وبالتأكيد هذا يزيد من حلاوة المنافسة في بطولة الدوري في الموسم الحالي، ويجعل كل فريق يقدم كل ما لديه من أجل الإبقاء على حظوظه في المنافسة على اللقب».

وأضاف: «أعتقد أنه لا يمكن القول إن الدوري قوي ولا ضعيف أيضاً، وذلك لأن الفرق ليست في كامل مستواها المعروف عنها، وهي أيضاً غير مكتملة الصفوف على مستوى اللاعبين الأجانب، لكن مع ذلك فإن أداء الفرق في البطولة يصعد تدريجياً».

ولدى برمان المولود في فبراير 1994 تاريخ حافل مع «الزعيم»، إذ ارتدى قميصه فيما يقارب الـ250 مباراة في مختلف البطولات المحلية والخارجية، وحصل معه على لقب بطولة الدوري أربع مرات، وكأس رئيس الدولة مرة واحدة، وكأس الخليج العربي مرة واحدة، وكأس السوبر مرة واحدة، وكأس السوبر الإماراتي المغربي مرة واحدة، كما وصل مع الفريق لنهائي دوري أبطال آسيا في عام 2016، علاوة على المشاركة في كأس العالم للأندية.

وتعليقاً على قوة المنافسة في مركز المحور في نادي العين، قال أحمد برمان إن هنالك نوعاً من التعاون بين جميع اللاعبين في قائمة الفريق، وإن كل لاعب يدعم الآخر خلال مشاركته، نظراً لأن الغرض الأساسي هو مصلحة الفريق، وأضاف: «ليست هنالك منافسة بالمعنى المعروف، هنالك تعاون في ما بيننا أكثر من المنافسة، لأنه يصب أكثر في فائدة المجموعة».

وتعليقاً على المرحلة الانتقالية التي يعيشها المنتخب الوطني لبناء جيل جديد من اللاعبين، أشار لاعب فريق العين إلى أهمية التحلي بالصبر من الجميع وعدم النظر للنتائج، وإنما التركيز على توفير بيئة مثالية، وقال: «المنتخب وبما فيه من أسماء جديدة يحتاج للصبر من الجميع، هناك عناصر جيدة وتحتاج لخوض المزيد من المباريات القوية حتى تكون قادرة على المنافسة في البطولات التي تطالب الجماهير بتحقيقها».

واستغرب عقد المقارنة بين المنتخب الذهبي (في إشارة إلى جيل عموري وأحمد خليل) والمنتخب الحالي، وقال: «لا يمكن المقارنة بين الاثنين، فعلى سبيل المثال الجيل الذهبي بدأ بمجموعة من منتخب الشباب واستمر مع بعضه حتى وصل إلى المنتخب الأول، أما المنتخب الحالي فهو خليط من لاعبين مختلفين جرى تجميعهم بعد وصولهم للفريق الأول في أنديتهم، ومع ذلك يمكن الاعتماد عليهم لأن معدل الأعمار لايزال صغيراً».

وأرجع لاعب فريق العين الدولي السبب وراء استعجال الجماهير والإعلام لتحقيق نتائج إيجابية والمنافسة على الألقاب التي يشارك فيها المنتخب إلى أن كرة القدم يجب أن تكون مواكبة للنجاحات التي ظلت تحققها الدولة في جميع النواحي الأخرى.

واختتم أحمد برمان: «شيوخنا عودونا أن الدولة يجب أن تكون الرقم 1 في كل شيء، لذا من المهم بالنسبة لنا أن نكون على قدر الطموح أيضاً في كرة القدم، لأن الدولة لم تقصر مع الرياضة والرياضيين في شيء، لذا فهي تستحق أن نكون أفضل من الوقت الحالي».

• 250 مباراة ارتدى خلالها برمان قميص «الزعيم» في مختلف البطولات المحلية والخارجية.

إنجازات برمان مع العين

■ لقب بطولة الدوري أربع مرات.

■ كأس رئيس الدولة مرة واحدة.

■ كأس الخليج العربي مرة واحدة.

■ كأس السوبر مرة واحدة.

■ كأس السوبر الإماراتي المغربي مرة واحدة.

■ وصل إلى نهائي دوري أبطال آسيا في عام 2016.

■ شارك في كأس العالم للأندية.

أحمد برمان:

• «المنتخب بما فيه من أسماء جديدة يحتاج للصبر من الجميع».

• «فارق النقاط القليل يزيد من حلاوة الدوري.. الفارق أربع نقاط فقط».

• «أستغرب المقارنة بين جيل عموري وأحمد خليل والمنتخب الحالي».