"سترونغ غروب" الفلبيني يقتنص "النصر" الليبي في "سلة دبي"

واصل الوافد الجديد فريق "سترونغ غروب" الفلبيني، تقديم أوراق اعتماده كمرشح قوي للقب النسخة 32 من بطولة دبي الدولية، عقب انتصاره العريض أمس، على النصر الليبي بفارق 17 نقطة وبنتيجة (93-76)، في مباراة جمعتهما على صالة نادي النصر بدبي، لحساب ختام الجولة الثانية من دوري مجموعات البطولة المقامة حتى الخامس من فبراير المقبل، وينافس على لقبها تسعة من نخبة المنتخبات والأندية على صعيدي قارتي آسيا وأفريقيا.

كما شهدت الجولة ولحساب المجموعة الأولى ذاتها، استهلال فريق "دينامو" اللبناني الظهور الأول تاريخياً في بطولات سلة دبي، بالفوز على الوحدة السوري بنتيجة (95-75)، قبل أن يشهد اللقاء الوحيد للمجموعة الثانية، مفاجأة من العيار الثقيل، بفوز الأفريقي التونسي على سلا المغربي بفارق 22 نقطة وبنتيجة (73-51).

وعرف "سترونغ غروب" كيفية ضمان انتصاره العريض على النصر الليبي، نيل لاعبي الفريق الفلبيني الأفضلية بنتائج الربعين الأول والثالث بواقع (37-21 و25-12)، فيما فشل لاعبي الفريق النصر في العودة بنتيجة المباراة رغم نيلهم الأفضلية في الربعين الثاني والرابع (25-19 و18-12).

وأضاف "سترونغ غروب" انتصاره الثاني على التوالي في مباريات المجموعة الأولى، عقب فوزه في اليوم الافتتاحي مساء الجمعة الماضي على المنتخب الإماراتي بواقع (91-87)، فيما تجرع النصر الليبي خسارته الأولى عقب فوزه في الجولة الأولى على الوحدة السوري (80-66).

واعتلى "سترونغ غروب" بختام الجولة الثانية، صدارة المجموعة الأولى برصيد أربعة نقاط، بفارق نقطة عن النصر الليبي في المركز الثاني، ودخل "دينامو" اللبناني في شراكة على المركز الثالث مع الوحدة السوري برصيد النقطتين لكل منهما، وإنما مع مباراة أقل للفريق اللبناني، وليحتل المنتخب الإماراتي المركز الأخير في المجموعة برصيد النقطة الواحدة.

بدوره اعتلى الأفريقي التونسي وبرصيد نقطتين، صدارة الترتيب العام المؤقت للمجموعة الثانية المقتصرة على أربعة فرق، خصوصاً أن الرياضي وبيروت اللبنانيين يخوضان مساء اليوم مباراتهما الأولى، بلقاء الرياضي مع سلا المغربي الذي ينطلق في السابعة، متبوعاً في التاسعة بلقاء بيروت مع الإفريقي التونسي.