ركلة جزاء جزراوية تفكك شباك «النواخذة»

استعاد الجزيرة ذاكرة الانتصارات بتغلبه على دبا الفجيرة بهدف دون رد أحرزه علي مبخوت من ركلة جزاء، أمس، في الجولة 14 من دوري أدنوك للمحترفين على استاد دبا الفجيرة، ليرفع «فخر أبوظبي» رصيده إلى 26 نقطة، بينما توقف رصيد «النواخذة» عند أربع نقاط.

قدم الفريقان مستوى أقل من المتوسط في الشوط الأول، ورغم سيطرة الجزيرة على الكرة بنسبة 78% فإن الفريق لم يشكل خطورة على مرمى دبا الفجيرة، بينما كاد «النواخذة» يحرز الهدف الأول عن طريق أنشط لاعب في الفريق، البرازيلي إيدو، الذي قاد هجمة مرتدة وسدد كرة قوية تصدى لها الحارس علي خصيف (13)، ورد مهاجم «فخر أبوظبي» علي مبخوت بالطريقة نفسها في يد الحارس حميد عبدالله.

ولم يختلف الوضع في الشوط الثاني وواصل الجزيرة أفضليته، وفي الدقيقة 70 حصل الجزيرة على ركلة جزاء بعدما تعرض علي مبخوت للعرقلة من راشد محمد، وسدد مبخوت الكرة في المرمى محرزاً الهدف الأول (72)، ورغم تأخر صاحب الأرض فإنه لم يصنع أي فرصة، لتنتهي المباراة بفوز الجزيرة.