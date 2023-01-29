أخطاء الشوط الثاني تُقلق العين رغم خماسية عجمان

لا تعكس نتيجة الفوز العريض الذي حققه فريق العين على ضيفه عجمان، مساء أول من أمس، بنتيجة 5-1 ضمن الجولة 14 من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، حجم الصعوبات التي واجهها «الزعيم» خلال اللقاء، فبعد انتهاء الشوط الأول بتقدمه بثلاثية نظيفة، مر «البنفسجي» بأوقات حرجة مع انطلاقة الشوط الثاني الذي شهد انتفاضة الضيوف، إذ استقبل هدفاً مبكراً في الدقيقة 48 بواسطة الكونغولي بريستيج مبونغو، وصحح بعدها حارس فريق العين خالد عيسى أخطاء خط دفاعه بتصديه لانفراد التونسي فراس بالعربي، ولركلة الجزاء التي نفذها المغربي وليد أزارو في الدقيقة 58.

وخلال الموسم الماضي الذي حقق فيه العين لقب مسابقة الدوري، كان العامل المشترك في كل انتصاراته أنه يحسم الشوط الأول لصالحه ويتفرغ في الثاني لإعطاء الفرصة للاعبي الاحتياط، لكن خلال الموسم الحالي لا يمر «الزعيم» بأفضل حالاته، إذ باتت المحافظة على التقدم بالنتيجة صعبة لكثرة الأخطاء المرتكبة من جانب اللاعبين بسبب قلة التركيز، وفي لقاءين من أصل ثلاثة خسرها خلال الموسم الحالي كان العين من يتقدم بالنتيجة. وأقر مدرب العين الأوكراني سيرجي ريبروف، بوجود أخطاء يعانيها الفريق في الشوط الثاني، وأنه يحتاج للتعامل معها وتحليل أسبابها بطريقة صائبة لتفاديها خلال الاستحقاقات المقبلة، مشيراً إلى أن لاعبيه في مباراة عجمان ارتكبوا العديد من الأخطاء مع انطلاقة شوط المباراة الثاني.

وقال في مؤتمر صحافي إن «الزعيم» واجهة صعوبة خلال ثلث الساعة الأولى مع بداية شوط اللعب الثاني، وأضاف: «من وجهة نظري قدم الفريق في شوط اللعب الأول واحداً من أفضل الأشواط التي لعبها في هذا الموسم مقارنة بالموسم الماضي، لكن كما ذكرت فقد ارتكبنا العديد من الأخطاء مع بداية شوط اللعب الثاني».

في المقابل، أكد مدرب فريق عجمان، الصربي غوران توفيجيدزيتش، حديث نظيره الأوكراني سيرجي ريبروف، وقال إن فريقه كان أفضل حالاً في الشوط الثاني الذي أهدر فيه فرصة تقليص الفارق، وأضاف: «في الشوط الأول كان الفريق غير متماسك، واستقبلنا ثلاثة أهداف من أخطاء واضحة، ولكن في الشوط الثاني كنا أفضل حالاً وسجلنا هدفاً في بدايته، لكننا أهدرنا ركلة جزاء حينما كنا متأخرين 1-3».