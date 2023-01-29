فوز شباب الأهلي وبني ياس في ذهاب «بلاي أوف» الطائرة

عاد فريق شباب الأهلي بفوز مهم من ملعب مستضيفه الجزيرة في المباراة التي أقيمت مساء أمس على ملعب الأخير، ضمن مواجهات ذهاب «بلاي أوف» الدوري العام للرجال للكرة الطائرة، في لقاء كان فيه «فرسان دبي» الطرف الأفضل وفرضوا هيمنتهم على مجريات المواجهة، ونجحوا في تحقيق الانتصار بثلاثة أشواط نظيفة.

وفي المباراة الثانية، التي أقيمت على الصالة «السماوية» في ملعب الشامخة، لم يجد فريق بني ياس صاحب الأرض والجمهور صعوبة في الفوز على ضيفه العين، إذ حقق هو الآخر انتصاراً بثلاثة أشواط نظيفة أيضاً ليقترب بذلك خطوة مع شباب الأهلي نحو المباراة النهائية.

وتقام مباريات الإياب يوم الأربعاء المقبل، حيث يستقبل شباب الأهلي ضيفه الجزيرة في الممزر، في حين يستضيف العين منافسه بني ياس على الصالة «البنفسجية» المغطاة باستاد خليفة بن زايد.