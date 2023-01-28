ركلة جزاء جزراوية تفك لغز شباك "النواخذة"

استعاد الجزيرة ذاكرة الانتصارات بتغلبه على دبا الفجيرة بهدف دون رد أحرز علي مبخوت من ركلة جزاء، اليوم السبت، في الجولة الـ 14 من دوري أدنوك للمحترفين على استاد دبا الفجيرة، ليرفع "فخر أبوظبي" رصيده إلى 26 نقطة بينما توقف رصيد "النواخذة" عند 4 نقاط.

قدم الفريقان مستوى أقل من المتوسط في الشوط الأول، ورغم سيطرة الجزيرة على الكرة بنسبة 78% ولكن الفريق لم يشكل خطورة على مرمى دبا الفجيرة، بينما كاد "النواخذة" أن يحرز الهدف الأول عن طريق انشط لاعب في الفريق، البرازيلي إيدو الذي قاد هجمة ومرتدة وسدد كرة قوية تصدى لها الحارس علي خصيف (13)، ورد مهاجم "فخر أبوظبي" علي مبخوت بالطريقة نفسها في يد الحارس حميد عبدالله.

ولم يختلف الوضع في الشوط الثاني وواصل "الجزيرة أفضليته، وفي الدقيقة 70 حصل الجزيرة على ركلة جزاء بعدما تعرض علي مبخوت للعرقلة من راشد محمد، وسدد مبخوت الكرة في المرمى محرزاً الهدف الأول (72)، بينما رغم تأخر صاحب الأرض ولكنه لم يصنع أي فرصة لتنتهي المباراة بفوز الجزيرة.