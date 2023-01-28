الوحدة السوري يتعثر أمام النصر الليبي في افتتاح "دولية دبي للسلة"

تعثر الوحدة السوري في افتتاح مشواره في بطولة دبي الدولية لكرة السلة، عقب خسارته أمام النصر الليبي بفارق 14 نقطة وبنتيجة (66-80)، في مباراة جمعتهما اليوم، ضمن المجموعة الأولى في انطلاق دور المجموعة.

وسبق لقاء الوحدة، تعرض منتخب الإمارات لخسارة مفاجأة أمام "سترونغ غروب" الفلبيني جاءت بواقع (91-87)، ليتصدر فريقي "سترونغ جروب" والنصر الليبي، مع ختام اليوم الافتتاحي فرق مجموعتهما الأولى برصيد النقطتين لكل منهما.

ونجح النصر في ضمان انتصاره على الوحدة السوري، بنيل لاعبي الفريق الليبي الأفضلية بنتائج الربعين الأول والثاني ومن ثم الربع الرابع بواقع (25-21 و22-15 و16-13)، فيما اكتفى لاعبي الوحدة السوري بنتيجة التعادل في الربع الثالث بواقع (17-17).

ويستكمل يوم غدٍ دور المجموعات، بإقامة ثلاثة مباريات، تستهل الأولى في الخامسة عصراً بلقاء المجموعة الثانية الذي يجمع سلا المغربي والأفريقي التونسي، ويتبع بلقاء السابعة مساءً الذي يجمع دينامو اللبناني والوحدة السوري في مواجهة لحساب المجموعة الأولى، ويسدل الستار في التاسعة بلقاء سترونغ جروب الفلبيني والنصر الليبي لحساب المجموعة الأولى ذاتها.