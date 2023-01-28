2500 متفرج يزينون مدرجات «سلة دبي» في يومها الأول

خلق مشجعون من الجاليتين الفلبينية والسورية المقيمتين في الإمارات أجواء جماهيرية مميزة في اليوم الأول (أمس)، لانطلاق بطولة دبي الدولية لكرة السلة، التي تُقام على صالة نادي النصر بدبي. وتوافد نحو 2500 متفرج من أبناء الجاليتين الفلبينية والسورية، لحضور اليوم الافتتاحي والوقوف خلف فريقيهما في مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات، والتي جمعت «سترونغ جروب» مع منتخب الإمارات، ثم لقاء الوحدة السوري والنصر الليبي.

وقال مشجعون فلبينيون لـ«الإمارات اليوم»، إن «تخصيص اللجنة المنظمة وللمرة الأولى في تاريخ البطولة مقاعد في أرضية الصالة بتذكرة تبلغ 150 درهماً للفرد، زاد من الأجواء الحماسية للمباريات».

وقال أندرو يوسف: «قدمت قبل شهرين إلى دبي، وكنت حريصاً على القدوم إلى بطولتها العريقة التي تُعد مقصداً لفرق ونجوم السلة في الفلبين، في فرصة سانحة لمتابعتها من المقاعد الخاصة لكبار الشخصيات». بدورها قالت رينا آلاي المقيمة في دبي منذ 15 عاماً: «أحرص سنوياً برفقة الأصدقاء على القدوم إلى مدرجات صالات بطولة دبي، ومتابعة مبارياتها القوية خصوصاً التي تجمع الفرق الفلبينية مع نظيرتها السورية واللبنانية».

وفي السياق ذاته، قال توند مصطفى: «لطالما مثلت جماهير الجاليات الفلبينية والسورية واللبنانية (فاكهة) بطولات دبي، خصوصاً حين تلتقي الفرق الممثلة لهذه البلدان مع بعضها بعضاً في كرنفالات جماهيرية مميزة».

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المنتخب يخسر ضربة البداية أمام «سترونغ جروب» الفلبيني

تعرض المنتخب الوطني لخسارة مفاجئة أمام «سترونغ جروب» الفلبيني، في افتتاح بطولة دبي الدولية للسلة أمس، جاءت بفارق أربع نقاط وبنتيجة (91-87)، في لقاء جمعهما لحساب المجموعة الأولى. وفرط المنتخب في فرصة إنهاء الربع الأول متفوقاً بفارق ثماني نقاط وبنتيجة (27-19)، بعد أن نجح لاعبو «سترونغ جروب» في استعادة اتزانهم، وفرض إيقاعهم، ونيل الأفضلية المطلقة بنتيجتي الربعين الثاني والثالث بواقع (33-14 و22-17)، في فارق ضمن الفوز للفلبينيين رغم ذهاب نتيجة الربع الرابع والأخير لصالح «الأبيض» بواقع (29-17).

جدول مباريات اليوم

■ الإفريقي التونسي - سلا المغربي 17:00

■ دينامو اللبناني - الوحدة السوري 19:00

■ سترونغ جروب الفلبيني - النصر الليبي 21:00