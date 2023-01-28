فوز الفجيرة و«غلف إف سي» في دوري الأولى

فاز الفجيرة على ضيفه فرسان هسبانيا 2-1 في الجولة 19 من دوري الدرجة الأولى، سجلهما المحترف الجزائري عكاشة حمزاوي في الدقيقتين الثامنة و(90+2) في المباراة التي أقيمت أمس، في استاد الفجيرة الدولي، بينما سجل لفريق فرسان هسبانيا اللاعب الكولومبي جان فرانكو في الدقيقة 54.

وشهدت المباراة طرد لاعب فرسان هسبانيا عادل محمد زراعي، بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 70. وبهذه النتيجة، رفع الفجيرة رصيده إلى 19 نقطة في المركز الـ13، وتجمد رصيد فرسان هسبانيا في المركز الأخير برصيد سبع نقاط.

وفي مباراة ثانية، تغلب فريق «غلف إف سي» على «سيتي» بهدف نظيف سجله اللاعب السنغالي محمد ديوب في الدقيقة 32. ورفع «غلف إف سي» رصيده إلى 24 نقطة في المركز التاسع، بينما توقف رصيد «سيتي» عند 13 نقطة في المركز الـ15. وتُقام عند الساعة الخامسة و10 دقائق من مساء اليوم مواجهة واحدة تجمع دبا الحصن مع الرمس.