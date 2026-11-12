حادث الفجيرة.. 15 مصاباً يغادرون المستشفى بعد تلقي الرعاية الطبية

أكدت القيادة العامة لشرطة الفجيرة أن 15 مصاباً من إجمالي 30 مصاباً إثر الحادث المروري الجسيم في الفجيرة غادروا المستشفى بعد تلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما لا يزال 15 مصاباً يتلقون العلاج والرعاية الطبية في المستشفيات، وفقاً لحالتهم الصحية.

وأودى الحادث بحياة 14 شخصاً، فيما أصيب 30 شخصاً إثر تصادم شاحنة بعدد من المركبات، وما أعقبه من اندلاع حريق امتد إلى عدد من المركبات المتضررة.

وشددت شرطة الفجيرة على أهمية الالتزام بقواعد السير والمرور والتقيد بالسرعات المحددة وترك مسافات الأمان الكافية، لاسيما عند الاقتراب من مواقع الازدحام والتباطؤ المروري، مؤكدةً أن المحافظة على الأرواح مسؤولية مشتركة، وأن شرطة الفجيرة ستواصل جهودها لتعزيز السلامة المرورية والحد من الحوادث الجسيمة.

وأكدت القيادة العامة لشرطة الفجيرة أن الجهات المختصة تواصل استكمال الإجراءات القانونية والفنية المتعلقة بالحادث، مهيبةً بالجمهور ومرتادي منصات التواصل الاجتماعي تحري الدقة والمسؤولية عند تداول المعلومات، وعدم نشر الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة، والاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المستجدات والتفاصيل المعتمدة.