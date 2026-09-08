«الفجيرة للفنون» تواصل برنامج «الدبلوم»

أعلنت أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة انطلاق الدراسة للعام الدراسي الثاني لبرنامج «دبلوم الفنون الموسيقية»، المعتمد من المركز الوطني للمؤهلات، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كأول برنامج أكاديمي تخصصي من نوعه على مستوى الدولة.

وأكد مدير عام الأكاديمية، علي عبيد الحفيتي، أن مواصلة البرنامج وترسيخ مساره الأكاديمي، يجسدان التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو تطوير اقتصاد المعرفة والصناعات الإبداعية، مشيراً إلى أن البرنامج يوفر منصة تعليمية متكاملة تهدف إلى تمكين الكوادر الوطنية وتأهيلها وفق أرفع المعايير، ويشتمل البرنامج على 1350 ساعة موزعة على عامين دراسيين.