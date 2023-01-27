تحذير

حذرت إدارة أحد الاتحادات الرياضية حساباً مهتماً بنقل الأخبار الرياضية على «تويتر» من توجيه الانتقادات لعمل الاتحاد، وذلك بعدما طرح الحساب أكثر من تغريدة حول آلية عمل الاتحاد، والتي تفاعل معها المتابعون ووجهوا انتقادات قوية للعاملين في الاتحاد.

انتقاد

انتقد جمهور أحد أندية المحترفين عبر تغريدات على «تويتر» أداء بعض اللاعبين الأجانب في الفريق، ووصفوه بأنه دون الطموح، مطالبين إدارة النادي باستقطاب أكثر من لاعب أجنبي لصنع الفارق بعدما تراجعت النتائج في الفترة الأخيرة بشكل كبير.

تعاون

أشاد زميل إعلامي بتعاون عدد من موظفي اتحاد كرة القدم، بعدما قدموا مجهوداً كبيراً لتزويده بإحصائيات دقيقة للمساهمة بإعداد تقرير خاص عن الكرة الإماراتية.