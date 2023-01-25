29 مخالفة وهدف قاتل.. قمة «الشامخة» تفي بوعودها

أوفت مواجهة القمة بين بني ياس وضيفه الوحدة، التي جرت مساء أول من أمس ضمن الجولة 13 لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، بوعودها كاملة من ناحية التنافس والإثارة التي استمرت حتى اللحظات الأخيرة ختاماً بالهدف القاتل الذي سجله الضيوف بواسطة مهاجم البرازيلي جواو بيدرو في الدقيقة 1+90، وكان لافتاً مستوى الندية بين اللاعبين اضطر معه حكم اللقاء محمد عبدالله الهرمودي لاحتساب 29 مخالفة وخمس بطاقات صفراء، وكانت المفارقة في أن مدربَي الطرفين لم يكونا راضيين على قرارات الحكم.

وكان إيقاع اللقاء سريعاً من جانبي المواجهة ما رفع من مستوى الإثارة، خصوصاً مع تركيز اللاعبين أكثر على الكرة وتبادل الهجمات، لكن صافرة الحكم تسببت في تذبذب الإيقاع السريع خلال احتساب المخالفات والفض في الاشتباك بين اللاعبين مرتين، إذ وصلت المخالفات التي احتسبها إلى 29، منها 20 مرتكبة من جانب بني ياس وتسع من الوحدة، وحصل لاعبو «السماوي» على بطاقتين صفراوين، فيما نال «العنابي» ثلاث بطاقات صفراء.

وشكك مدرب أصحاب الأرض، الروماني دانيال ايسايلا، في المؤتمر الصحافي، في صحة هدف الضيوف الذي جاء في الدقيقة 1+90 بواسطة جواو بيدرو، وقال إنه جاء عقب مخالفة صريحة ارتكبها اللاعب مع مدافعهم ساشا إيفكوفيتش.

وأوضح المدرب أنه يجد صعوبة في أن يشرح ما حدث خلال اللقاء، وعدم إعطاء أحد من لاعبي الوحدة بطاقة حمراء بسبب لمسه للكرة بيده رغم حصوله على بطاقة صفراء قبل ذلك، كما أشار إلى أن فريقه ظل يتعرض للكثير من الظلم التحكيمي، وتساءل: «لا أعرف ما إذا كانت ستكون آخر مرة أم لا».

ولم يختلف مدرب الوحدة، الإسباني مانويل خيمينيز، عن نظيره ايسايلا في مهاجمة الحكم، وأشار إلى أن البطاقتين الصفراوين اللتين حصل عليهما لاعبو بني ياس لم تعبر عن كثرة المخالفات التي ارتكبوها خلال المواجهة.

وحول فوز فريقه في اللحظات الأخيرة، أشار المدرب إلى أن الحصول على النقاط الثلاث الذي قادهم إلى المركز الثالث في جدول الترتيب سيرفع من معنويات لاعبيه، وأضاف: «فريقنا أثبت أنه متوحد رغم مغادرة ستة لاعبين خلال الفترة الماضية».