مشاركة مميزة لنادي دبي للسيدات في اليوم البحري

شهد يوم دبي البحري الذي نظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية مع بداية العام الجاري، ضمن روزنامة الموسم الرياضي 2022-2023، مشاركة فاعلة لفريق من نادي دبي للسيدات للمرة الأولى. وتأتي المشاركة في إطار تفعيل مذكرة التفاهم بين «دبي البحري» ومؤسسة دبي للمرأة، والتي أبرمت العام الماضي بهدف التعاون في تنظيم الأنشطة التي تدعم التطوير المؤسسي لدى الجانبين والتعاون في تنظيم فعاليات الرياضات البحرية للسيدات على مدار العام.

وشاركت لاعبات فريق نادي دبي للسيدات في السباقات المجتمعية التي أقيمت ضمن الفعاليات على مياه «جزر دبي»، حيث خضن تجارب في ألواح التجديف (واقف) وقوارب التجديف (كاياك). وحرص «دبي البحري»، ضمن الحفل الختامي ليوم دبي البحري، على تكريم المشاركات بحضور علي سعيد بن ثالث عضو مجلس إدارة النادي، ومحمد عبدالله حارب المدير التنفيذي، ومحمد سيف المري مدير إدارة الشؤون الرياضية، كما تسلمت حمدة ساحم مديرة مركز اللياقة البدنية بنادي دبي للسيدات درعاً تذكارية من اللجنة المنظمة تقديراً للمشاركة الفاعلة.