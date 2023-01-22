تتويج الفارس الإيطالي إيمانويل بطلاً لكأس «قفز الحواجز»

توّج الفارس الإيطالي إيمانويل غوديانو بطلاً لكأس رئيس الدولة لقفز الحواجز في نسختها الـ12، والتي أقيمت مساء أول من أمس. وشهد فعالياتها وتوّج الفرسان الفائزين فيها اللواء الدكتور أحمد الريسي، الرئيس الفخري للبطولة رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، منظم البطولة، بإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، وتجري منافساتها بمنتجع الفرسان الرياضي الدولي في أبوظبي.

وأسفرت الجولة الثانية عن فوز الفارس الإيطالي إيمانويل غوديانو على الجواد «شالو»، منهياً الجولة باستعراض مبهر خالٍ من الأخطاء. وأنهى الجولة الثانية دون خطأ أيضاً الفارس الإيرلندي بيللي تومي.

وكانت أفضل نتائج الفرسان العرب المركز الخامس، وأحرزه الفارس السوري عمرو حمشو، برصيد أربع نقاط جزاء في الجولة الأولى. ومن فرساننا شارك فارسان فقط هما عبدالله حميد وعلي الجهوري، وانتهت جهودهما في الجولة الأولى.

واختتمت منافسات اليوم الثاني للبطولة أول من أمس، ونال صدارتها محمد شافي الرميثي، وانتزع الفوز من بين 81 مشاركاً فيها، وتوّج بجائزة المركز الثاني علي أحمد الجنيبي. وسيطر فرسان الإمارات لقفز الحواجز من فئة الأشبال على المراكز الستة الأولى بعد تألق كبير منهم، ونال جائزة المركز الأول صالح مفرج الكربي، وحل ثانياً الفارس مبخوت الكربي، وثالثاً محمد سعيد الغري.